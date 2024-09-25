Адвокат назвал состояние Мусаевой близким к критическому

25 сентября 2024, 16:26

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Сахар в крови Заремы Мусаевой приблизился к критически высокой отметке, лекарственная терапия в колонии не помогает, а суд на месяц отложил рассмотрение апелляции на отказ освободить Мусаеву условно-досрочно, рассказал адвокат Александр Савин.

Как писал "Кавказский узел", 27 июня Шалинский суд второй раз оставил без удовлетворения ходатайство об условно-досрочном освобождении Заремы Мусаевой. Суд обосновал отказ тем, что Мусаева не возместила ущерб по делу о мошенничестве и поставлена в колонии на профилактический учет.

28 марта адвокат сообщил, что у Мусаевой резко ухудшилось зрение, а также появились отеки и сильные боли. Ухудшение состояния Заремы Мусаевой стало еще одним основанием для условно-досрочного освобождения, но она фактически находится в заложниках у властей Чечни, указали правозащитники. Диабетическая катаракта требует лечения в специализированной клинике, констатировала врач. 3 мая адвокат Заремы Мусаевой направил прокурору Чечни жалобу, в которой пожаловался, что его подзащитной несколько месяцев отказывают в лечении, несмотря на явное ухудшение состояния ее здоровья. 15 мая адвокат сообщил, что Мусаева проходит лечение в дневном стационаре.

Состояние здоровья Заремы Мусаевой, больной инсулинозависимым диабетом второго типа, ухудщилось, сообщил адвокат Александр Савин, По его словам, показатели уровня сахара в крови достигли 30, что приближается к критической отметке. Зареме постоянно увеличивают дозу инсулина, однако это не помогает.

"По словам Мусаевой, сахар поднимается уже несколько недель. Врачи в колонии делают все возможное, а Медсанчасть УФСИН Чеченской Республики направила запрос в республиканскую больницу о плановой госпитализации, но ответа так и не поступило. Сейчас Зарема ограничила себя в пище, чтобы не допустить дальнейшего повышения уровня сахара и ждёт госпитализации", - привела сегодня слова Савина "Команда против пыток"*.

О состоянии Мусаевой Савин узнал 24 сентября - в этот день Верховный суд Чечни должен был рассматривать в апелляционном порядке ходатайство об условно-досрочном освобождении. Но заседание отложили на месяц так как о рассмотрении апелляции не известили потерпевшего - полицейского, на которого по версии следствия и суда напала Зарема.

4 июля 2023 года суд приговорил Мусаеву к 5,5 года лишения свободы, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского. 12 сентября того же года Верховный суд Чечни снизил срок наказания Мусаевой до пяти лет и постановил перевести ее в колонию-поселение. 5 марта кассационный суд в Пятигорске сократил еще на три месяца, до четырех лет и девяти месяцев, срок лишения свободы Заремы Мусаевой, удовлетворив просьбу прокурора. Доводы защиты о том, что в деле нет доказательств вины Мусаевой, суд оставил без внимания. Подробности дела Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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