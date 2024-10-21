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14:32, 21 октября 2024

Защита добилась госпитализации Заремы Мусаевой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Чечне отложил рассмотрение жалобы на отказ в освобождении Заремы Мусаевой из-за ее госпитализации, на которой настаивала защита, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 27 июня Шалинский суд во второй раз не удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Заремы Мусаевой. Суд обосновал отказ тем, что Мусаева не возместила ущерб по делу о мошенничестве и поставлена в колонии на профилактический учет.

Уровень сахара в крови Заремы Мусаевой приблизился к критически высокой отметке, лекарственная терапия в колонии не помогает, а суд на месяц отложил рассмотрение жалобы на отказ в УДО, сообщил 27 сентября адвокат Мусаевой Александр Савин. Добиться госпитализации осужденного правовыми методами сложно, указала юрист.

Зарема Мусаева госпитализирована, сообщил ее адвокат Александр Савин. Видео с его комментарием опубликовано сегодня в телеграм-канале правозащитной организации "Команда против пыток"*.

"Сегодня не состоялось рассмотрение апелляционной жалобы защиты на отказ в условно-досрочном освобождении Заремы Мусаевой от отбывания наказания в виде лишения свободы. Но повод в этот раз более чем уважительный: то, о чем говорила и на чем настаивала защита - по информации, представленной суду, произошла госпитализация Заремы Мусаевой в дневной стационар республиканского эндокринологического диспансера, где она будет получать необходимое ей лечение", - говорит на видео адвокат.

Правозащитникам Александр Савин пояснил, что сегодня приехал на заседание суда, однако оно не состоялось, потому что Зарему Мусаеву госпитализировали. Он отметил, что "добивался госпитализации Заремы больше месяца". 

Сколько Зарема Мусаева пробудет в больнице, пока неизвестно отмечается в публикации. "Судебное заседание, где должны рассмотреть жалобу адвоката на отказ в условно-досрочном освобождении, перенесли на 12 ноября", - указали правозащитники.

Напомним, 28 марта адвокат сообщил, что у Мусаевой резко ухудшилось зрение, а также появились отеки и сильные боли. Ухудшение состояния Заремы Мусаевой стало еще одним основанием для условно-досрочного освобождения, но она фактически находится в заложниках у властей Чечни, указали правозащитники.

3 мая адвокат Заремы Мусаевой направил прокурору Чечни жалобу, в которой пожаловался, что его подзащитной несколько месяцев отказывают в лечении, несмотря на явное ухудшение состояния ее здоровья. 15 мая адвокат сообщил, что Мусаева проходит лечение в дневном стационаре.

4 июля 2023 года суд приговорил Мусаеву к 5,5 года лишения свободы, признав ее виновной в нападении на полицейского. 12 сентября того же года Верховный суд Чечни снизил срок наказания Мусаевой до пяти лет и постановил перевести ее в колонию-поселение. 5 марта кассационный суд в Пятигорске сократил еще на три месяца, до четырех лет и девяти месяцев, срок лишения свободы Заремы Мусаевой, удовлетворив просьбу прокурора. Доводы защиты о том, что в деле нет доказательств вины Мусаевой, суд оставил без внимания. Подробности дела Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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Автор: "Кавказский узел

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Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

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