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21:33, 18 декабря 2024

Мусаева арестована по новому уголовному делу

Зарема Мусаева и Александр Савин в Висаитовском суде. Скриншот фото от 18.12.24 из Telegram-канала Команды против пыток (признана иноагентом), https://t.me/no_torture/3481.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Чечне отправил Зарему Мусаеву под стражу по новому уголовному делу о дезорганизации деятельности колонии. Правозащитник связал новое дело с постом в соцсети одного из сыновей Мусаевой.

Как писал "Кавказский узел", 13 декабря Зареме Мусаевой предъявлено обвинение в дезорганизации деятельности колонии, ей грозит до пяти лет заключения. Мусаева отрицает обвинения. 19 ноября стало известно, что подозреваемая по новому делу о нападении на силовика Зарема Мусаева переведена в следственный изолятор Грозного. Она передвигается на двух костылях, в больницу ее не возят. В ноябре силовики в Чечне впервые допросили Зарему Мусаеву по уголовному делу о нападении на сотрудника колонии, по которому она проходит подозреваемой. Зарему Мусаеву беспокоят боли в ногах, но лечения в больнице она не получает. Новое дело о дезорганизации работы колонии правозащитники считают не связанным с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Статья, которую вменили Мусаевой, чаще всего применяется при бунтах в колонии, указал юрист.

Сегодня Висаитовский районный суд Грозного по ходатайству следователя избрал меру пресечения Зареме Мусаевой. Женщину заключили под стражу до 1 февраля 2025 года по делу о дезорганизации деятельности колонии (часть 2 статьи 321 УК), сообщила сегодня Команда против пыток*.

"Зарема и так отбывает наказание в виде лишения свободы и не может скрыться от суда и следствия, угрожать свидетелям или иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу, у нее отсутствуют документы и любые ресурсы для этого", - приводятся в публикации слова адвоката Мусаевой Александра Савина. 

Отношение к Зареме, а также условия ее содержания, менялись в худшую сторону в зависимости от активности ее сыновей в интернете

По мнению руководителя Команды против пыток* Сергея Бабинца, причина нового уголовного дела может быть не только в нежелании отпускать Зарему, чьи сыновья критикуют Рамзана Кадырова.

"27 октября один из сыновей Заремы написал пост с критикой Рамзана Кадырова в своем телеграм-канале. Через пару дней к Зареме пришли следователи с новым уголовным делом. Ранее мы обращали внимание на то, что отношение к Зареме, а также условия ее содержания, менялись в худшую сторону в зависимости от активности ее сыновей в интернете. К сожалению, Зарема продолжает оставаться в заключении, ей грозит новый срок и перевод в колонию общего режима, где условия будут хуже",  - сказал он.

Как следует из Telegram-канала Абубакара Янгулбаева, 27 октября он опубликовал короткий пост на русском и английском языках, направленный против главы Чечни.

Напомним, 11 ноября стало известно, что в отношении Мусаевой возбуждено новое уголовное дело. По версии следствия, она совершила нападение на сотрудника колонии-поселения, который сопровождал ее в дневной стационар для лечения. Следствие считает, что Мусаева, возвращаясь с лечения из дневного стационара республиканского эндокринологического диспансера в одной машине с сотрудником колонии-поселения, нанесла ему "удар ладонью в область шеи", а также "сорвала левый погон с его формы".

"Кавказский узел" также писал, что 27 июня Шалинский горсуд во второй раз не удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Заремы Мусаевой. Суд объяснил, что она не возместила ущерб по делу о мошенничестве и поставлена в колонии на профилактический учет. 12 ноября Верховный суд Чечни вернул в горсуд для нового рассмотрения ходатайство об УДО Мусаевой.

Суд 4 июля 2023 года приговорил Мусаеву к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии, признав ее виновной в нападении на полицейского. Апелляционная инстанция снизила срок наказания до пяти лет и постановила перевести Мусаеву в колонию-поселение. Кассационный суд сократил еще на три месяца – до четырех лет и девяти месяцев, срок наказания Мусаевой. Защита настаивает на ее невиновности. Подробности дела Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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Автор: "Кавказский узел"

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