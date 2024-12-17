Новое дело Мусаевой стало формальным поводом оставить ее в колонии

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Зарему Мусаеву беспокоят боли в ногах, но лечения в больнице она не получает. Новое дело о дезорганизации работы колонии правозащитники считают не связанным с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Статья, которую вменили Мусаевой, чаще всего применяется при бунтах в колонии, указал юрист.

Как писал "Кавказский узел", 13 декабря Зареме Мусаевой предъявлено обвинение в дезорганизации деятельности колонии, ей грозит до пяти лет заключения. Мусаева отрицает обвинения. 19 ноября стало известно, что подозреваемая по новому делу о нападении на силовика Зарема Мусаева переведена в следственный изолятор Грозного. Она передвигается на двух костылях, в больницу ее не возят. В ноябре силовики в Чечне впервые допросили Зарему Мусаеву по уголовному делу о нападении на сотрудника колонии, по которому она проходит подозреваемой.

Состояние здоровья Заремы Мусаевой по-прежнему оставлять желать лучшего, сообщил представитель Команды против пыток.

"По здоровью без особых изменений: диабет, гипертония. Разве что - сейчас больше беспокоят боли в ногах, которые пролечивались весной этого года», - отметил он, указав, что в больницу Мусаеву давно не вывозят.

По словам представителя, по новому уголовному делу следственные действия ведутся, но деталей не сообщил.

Он также отметил, что "Команда против пыток"* не связывает новое уголовное дело с новым ходатайством об УДО. При этом,срок заключения по предыдущему делу, учитывая и пребывание в СИЗО у Мусаевой завершается 23 марта 2025 года.

Адвокат Ахмед Костоев, который не связан с делом Мусаевой, удивлён, что ей инкриминировали именно часть 2 статьи 321 УК о дезорганизации работы колонии. "У меня в практике такого рода инцидентов не было. Максимум случаи в суде, когда могут дисциплинарно наказать за неуважение к суду. То же самое происходит в колониях. Например, недавно в ШИЗО отправили <ингушскую активистку >Зарифу Саутиеву всего лишь за не тот цвет колготок. Даже если бывает какое-то столкновение, погон сорвали - обычно обходятся дисциплинарным наказанием. А здесь уголовное дело, по статье, которую как правило за бунт в колонии открывают. Понятно, что это лишь формальный повод, как и первое обвинение против Мусаевой», сказал он.

Напомним, 11 ноября стало известно, что в отношении Мусаевой возбуждено новое уголовное дело. По версии следствия, она совершила нападение на сотрудника колонии-поселения, который сопровождал ее в дневной стационар для лечения. Следствие считает, что Мусаева, возвращаясь с лечения из дневного стационара республиканского эндокринологического диспансера в одной машине с сотрудником колонии-поселения, нанесла ему "удар ладонью в область шеи", а также "сорвала левый погон с его формы".

"Кавказский узел" также писал, что 27 июня Шалинский горсуд во второй раз не удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Заремы Мусаевой. Суд объяснил, что она не возместила ущерб по делу о мошенничестве и поставлена в колонии на профилактический учет. 12 ноября Верховный суд Чечни вернул в горсуд для нового рассмотрения ходатайство об УДО Мусаевой.

Суд 4 июля 2023 года приговорил Мусаеву к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии, признав ее виновной в нападении на полицейского. Апелляционная инстанция снизила срок наказания до пяти лет и постановила перевести Мусаеву в колонию-поселение. Кассационный суд сократил еще на три месяца – до четырех лет и девяти месяцев, срок наказания Мусаевой. Защита настаивает на ее невиновности. Подробности дела Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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