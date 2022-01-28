Отчет о посещении Мусаевой вызвал вопросы к чеченскому омбудсмену

28 января 2022, 12:12

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Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев опубликовал видеоотчет о посещении Заремы Мусаевой в спецприемнике, подчеркнув, что она находится под наблюдением врачей и обеспечена лекарствами. Самой Мусаевой авторы видео не предоставили слова, также остался открытым вопрос о недопуске к ней адвоката, указали пользователи Instagram и сын арестованной Абубакар Янгулбаев.

Как писал "Кавказский узел", 26 января уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев сообщил, что по просьбе уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой позвонил в дежурную часть полиции и поинтересовался состоянием Заремы Мусаевой, которая находится в спецприемнике. Свою публикацию Солтаев проиллюстрировал видеозаписью, на которой он говорит, что звонит в дежурную часть. Разговор ведется по громкой связи на русском языке. Солтаев поинтересовался у собеседника состоянием здоровья Мусаевой и уточнил, есть ли у нее необходимые препараты. Человек, представившийся сотрудником полиции, ответил, что состояние Мусаевой удовлетворительное, она ни на что не жалуется и необходимые препараты имеются. Отчет Солтаева назвали "спектаклем" некоторые пользователи Instagram.

Видео омбудсмена вызвало подозрения, а не доверие, указал сын Мусаевой Абубакар Янгулбаев. Он отметил, что у него как у юриста и правозащитника есть ряд вопросов, в частности, почему Солтаев предпочел телефонный звонок визиту, почему не продемонстрирован номер телефона, на который звонил, что может доказать то, что разговор ведется с человеком, ответственным за жизнь, здоровье и условия содержания Мусаевой. Янгулбаев также обратил внимание на признаки монтажа на 24-й секунде ролика. "Неужели в процессе сделали несколько дублей и склеили в одно? Я прошу Уполномоченного по правам Человека Чеченской Республики Мансура Солтаева конструктивно, обоснованно и честно ответить на перечисленные выше вопросы", - написал Абубакар Янгулбаев.

Омбудсмен Мансур Солтаев посетил Зарему Мусаеву в спецприемнике. Видеосюжет об этом он опубликовал сегодня на своей странице в Instagram.

"Я сейчас посетил спецприемник, где содержится Зарема Мусаева, зашел в камеру, поговорил... Она в нормальном состоянии, есть все препараты", - говорит Солтаев в микрофон ЧГТРК "Грозный".

Зарема Мусаева также показана в сюжете. Ее видно буквально несколько секунд, когда она сидит в камере на двухъярусной койке, на фоне зарешеченного окна. Напротив нее сидит Солтаев и что-то говорит ей.

Омбудсмен утверждает, что в камере тепло, нет сквозняка, "все в норме". "Также я посмотрел на питание - все есть. У нее сейчас хорошее состояние, врачи контролируют состояние. Я спрашивал непосредственно саму Зарему, она говорит, у нее состояние хорошее", - рассказал Солтаев.

Также в ролике он опросил фельдшера. Женщина в белом халате доложила ему, что состояние Мусаевой удовлетворительное. "Каждый день мы ее наблюдаем, ведем журнал о ее состоянии, - говорит женщина, передавая журнал омбудсмену. "Здесь полностью фиксируете, да? После того, как она поступила...", - спрашивает омбудсмен, заглядывая в журнал.

Отдельным кадром показаны препараты и шприцы, лежащие на рабочем столе, за которым сидит фельдшер. "Все есть, - говорит омбудсмен. - А давление измеряете? Измеряете. А это инсулин, да? Вы каждый день, я смотрю, и давление меряете, температуру... Ну, все нужные препараты здесь имеются у вас, да?".

Затем Солтаев напомнил, что звонил в спецприемник и узнавал о Мусаевой. "Я не сомневался в вашей компетентности, слава Богу, что вопрос на контроле и Зарема Мусаева ни на что не жалуется", - сказал он.

Солтаев задает вопрос о питании Мусаевой, и в кадре появляется мужчина, который представился заместителем начальника спецприемника, капитаном. "Обеспечивается трехразовым горячим питанием. [...] так как она инсулинозависимая, отдельный к ней подход, все, что ей нужно, что полагается, - всем этим она обеспечивается. Жалоб на содержание, тем более, на питание от нее не поступало. Повышенное внимание к ней", - заявил капитан.

Этот ролик вызвал новые подозрения некоторых пользователей Instagram. "Почему адвоката не пускают???? Почему Зарема ни слова не сказала? С каждым видео больше вопросов", - пишет oh_uzh_eta_angelina. "Допустите адвоката, дайте ей законное право пообщаться с родными, займитесь расследованием похищения этой несчастной женщины!", - призывает love_in_nature_we_trust.

"Так все хорошо, что не во что переодеться ......такое вранье....знаю, что удалят", - пишет deja__vu_1970. "А за что она в тюрьме? Нам это тоже интересно..", - задает вопрос galinasmalinas. "Хорошо, что вы ее посетили и показали, что она жива, в сознании. Это достойно уважения. Хорошо бы было, чтобы о своем состоянии и доступе к лекарствам и питанию она сама сказала, а то все только со слов других людей. Но это не так важно, как конечно добиться, чтобы ее законные права на доступ к ней адвоката были реализованы", - считает evgenyschepin.

Однако появилось много комментариев с благодарностью за то, что Мусаевой уделили внимание. "Как хорошо что вы проверили, как она себя чувствует, этот вопрос волновал многих", - отмечает kusok_klubniki.

"Она там находится как в больнице. Видно, что за ней ухаживают очень хорошо", - считает yandarova_ayza. "Она в хорошем состоянии, за ней хорошо присматривают, в этом нет сомнений", - отмечает selima_1039.

Всего пост Солтаева за 13 часов набрал 3060 просмотров и 163 комментария.

Видеоролик прокомментировал сын Мусаевой, бывший юрист северокавказского отделения "Комитета против пыток"* Абубакар Янгулбаев. "Итак. Мансур Солтаев, Уполномоченный по правам человека Чечни, все же посетил спецприемник. ЧГТРК показали, что мама действительно там находится. На момент съемки, почему-то, в ночное время. Когда человечество спит, и моя мать, в том числе, должна отдыхать. Будто по моему списку вопросов, Солтаев показал маму живой, убедился, что ей дают инсулин и позволяют соблюдать диету. Правда, тонкостей диеты диабетика нам не объяснили", - написал он в своем Telegram-канале.

При этом Янгулбаев подчеркнул, что по-прежнему нет ответов на вопросы, почему к Мусаевой не допускают адвокатов, а также "почему начальство спецприемника не отказало от помещения Заремы в камеру". "Я напомню, что закон запрещает заключение и содержание в спецприемнике диабетиков по административным правонарушениям. И у меня возник еще один вопрос: почему вы не взяли комментарий у матери? Почему ей не протянули красно-зеленый микрофон [ЧГТРК "Грозный"] и не дали высказаться? Вдруг у нее есть жалобы? Фельдшер не может говорить за нее. Но, почему-то, говорит", - указал сын Мусаевой.

Ранее адвокат Александр Немов заявил, что силовики не допускают защиту к Зареме Мусаевой, предоставляя неверную информацию о ее местонахождении, а суд игнорирует запросы о предоставлении материалов дела.

Блогер Тумсо Абдурахманов также сделал репост видеоролика в своем Telegram. "Отрадно, что мы наконец увидели Зарему в кадре. Признаемся честно, что-то внутри "отлегло" от сердца, стало спокойнее. Только вот за всей этой демонстрацией образцово-показательного содержания Заремы никак не скрыть главного: если бы не жестокие и унижающие достоинство действия полиции, женщина не оказалась бы в тюрьме, а омбудсмену не пришлось бы доказывать стране, что Зарема в безопасности и жива", - прокомментировал он.

Напомним, 22 января глава Чечни обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети, поддержке терроризма и организации избиения чеченского силовика в Турции. Он также призвал силовиков задержать и наказать всю семью или уничтожить, как пособников террористов. После этих угроз судья Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Абубакар Янгулбаев покинул Россию еще до Нового года. 24 января Рамзан Кадыров заявил, что меры в отношении Янгулбаевых будут приниматься в рамках закона, отметив, что если они окажут сопротивление, то будут уничтожены. Кадыров также заявил, что сыновьям Заремы Мусаевой следует приехать в Чечню за матерью. Родных Заремы провоцируют на противозаконные действия, чтобы появился повод наказать их, предположили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В декабре 2021 года Абубакар Янгулбаев сообщал о похищениях своих родственников в Чечне. О похищениях близких сообщили также блогеры Тумсо Абдурахманов и Минкаил Мализаев, основатель "Вайфонда" Мансур Садулаев и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeri Аслан Арцуев. "Кавказский узел" составил по открытым источникам список из 62 фамилий похищенных родственников оппонентов чеченских властей. По состоянию на 27 января в списке удерживаемых после похищения остаются не менее восьми человек (двое родственников Халитова, двое родных Янгулбаева и четверо родных Арцуева). В список не включена Зарема Мусаева, которая была задержана, вывезена в Чечню, а позже арестована судом на 15 суток. Минкаил Мализаев сообщил "Кавказскому узлу", что все его родственники, которых ранее удерживали силовики, к 22 января были освобождены.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* "Комитет против пыток" был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.