Правозащитников встревожило состояние здоровья Заремы Мусаевой

29 января 2022, 07:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Зарема Мусаева не участвует в процессуальных действиях из-за плохого самочувствия, а в спецприемнике нет медсанчасти, указал ее сын Абубакар Янгулбаев. Правозащитники обратились в суд с требованием освободить Мусаеву из-под ареста из-за плохого здоровья, сообщили в "Комитете против пыток"*.

Как писал "Кавказский узел", 28 января чеченские силовики продемонстрировали юристам заявление Заремы Мусаевой (упоминается в СМИ также как Янгулбаева – Прим. "Кавказского узла"), в котором она отказалась от услуг адвоката. Ранее юристы добивались с Мусаевой встречи. Правозащитники и сын Мусаевой Абубакар Янгулбаев заявили, что на нее оказывалось давление.

"Комитет против пыток"* 20 января проинформировал, что супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева была в бессознательном состоянии увезена из нижегородской квартиры на машинах с номерами, код региона которых соответствовал Чечне. 21 января глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что женщина доставлена в Грозный, и заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января Европейский союз призвал освободить Зарему Янгулбаеву. Силовики не допускают защиту к матери сотрудника "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева, предоставляя неверную информацию о ее местонахождении, а суд игнорирует запросы о предоставлении материалов дела, заявил адвокат Александр Немов.

Почерк, которым написано заявление Заремы Мусаевой об отказе от адвоката, похож на ее почерк, отметил сын Абубакар Янгулбаев. "Я подозреваю, что на нее оказывается давление. Сомневаюсь, что это писала она, там присутствуют юридические термины, которыми она не владеет, из чего следует, что ей диктовали", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Янгулбаев напомнил, что уже бывали случаи, когда задержанные отказывались от адвокатов, которых присылали в Чечню от правозащитных организаций. "Для Чечни это, условно говоря, нормально. Но мы же понимаем, что добровольно человек, находящийся в местах лишения свободы в Чечне, отказываться от какой-либо помощи не будет", – подчеркнул он.

Янгулбаев, который является юристом, отметил, что заявление его матери не совсем об отказе от адвоката. "Суть заявления – не совсем об отказе от адвоката. Там говорится, что у нее есть доступ к своему адвокату – Александру Немову, но фактически Немова не допускают к ней и не отвечают ему на его заявления. И там не указано, что она отказывается от услуг именно адвоката, из заявления это не следует. Просто указано "От услуг отказываюсь". От каких услуг? Клининговых услуг, что ли? Что это за услуги? Не сказано", – обратил он внимание.

Даже отказ от адвоката не мог бы стать препятствием для того, чтобы правозащитники пытались попасть к его матери, отметил Янгулбаев. Он объяснил, что соглашение с адвокатом может подписать любой родственник, и можно хоть каждый день подписывать соглашения с новыми адвокатами, которые будут пытаться встретиться с Мусаевой. "Конечно, мы будем пытаться дальше – через того же Немова. Но проблема в том, что и ему не дают допуска к ней", – сказал сын Мусаевой.

Заявление от имени Мусаевой, которое юристам продемонстрировали чеченские силовики, вызывает опасения, добавил он. "Во-первых, то, что они имеют возможность давления на нее. И во-вторых – там говорится о ее плохом состоянии здоровья, из-за которого она не может участвовать в процессуальных действиях. И возникает вопрос: а что за состояние, что случилось? В спецприемнике нет медсанчасти, где ей могли бы оказать квалифицированную медицинскую помощь. Почему ее тогда не отправляют в гражданскую больницу?" – задался вопросом Янгулбаев.

"С каждым документом, с каждым сообщением, которое мы получаем по маме, у нас всё больше и больше вопросов, и ни на один из этих вопросов мы не получаем ответ", – констатировал он.

Заявление Мусаевой об отказе от адвокатов юристам показал замначальника полиции МВД по Чечне по охране общественного порядка, сообщила пресс-секретарь "Комитета против пыток"* Наталья Курекина. Она отметила, что это был не оригинал, а ксерокопия. "Изначально адвокатам сообщили о карантине, это было сделано через домофон на двери. А спустя два часа ожидания им продемонстрировали заявление, якобы написанное Заремой", – сообщила Курекина.

Юристы обжаловали недопуск адвоката к Мусаевой и решение суда по ее административному делу – арест на 15 суток. Жалоба на недопуск адвоката подана в прокуратуру Чечни, заявление о прекращении ареста Мусаевой в связи с состоянием ее здоровья – в Ленинский районный суд города Грозного, а решение Ленинского районного суда о 15 сутках обжаловано в Верховный суд Чечни. "Мы инициировали все необходимые процессуальные действия по делу", – сказала правозащитница.

Что касается уголовного дела о мошенничестве, по которому Мусаеву доставили в Чечню, то с ним нет никакой ясности, добавила она. "Мы не знаем, был ли допрос, равно как и подробности дела", – пояснила Курекина.

В декабре 2021 года Абубакар Янгулбаев заявил о похищениях своих родственников в Чечне. О похищениях близких сообщили также блогеры Тумсо Абдурахманов и Минкаил Мализаев, основатель "Вайфонда" Мансур Садулаев и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeri Аслан Арцуев. "Кавказский узел" составил по открытым источникам список из 62 фамилий похищенных родственников оппонентов чеченских властей. По состоянию на утро 27 января, в списке удерживаемых после похищения остается не менее восьми человек (двое родственников Халитова, двое родных Янгулбаева и четверо родных Арцуева). В список не включена Зарема Мусаева, которая была задержана, вывезена в Чечню, а позже арестована судом на 15 суток. Минкаил Мализаев сообщил "Кавказскому узлу", что все его родственники, которых ранее удерживали силовики, к 22 января были освобождены.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Новости о преследовании властями Чечни семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

* "Комитет против пыток" был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.