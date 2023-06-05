Абубакар Янгулбаев сообщил о резком ухудшении здоровья своей матери в СИЗО

05 июня 2023, 08:34

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После полутора лет пребывания в СИЗО в Чечне Зарема Мусаева утратила способность самостоятельно передвигаться. После ухудшения здоровья она госпитализирована, сообщил сегодня ее сын Абубакар Янгулбаев.

Как сообщал "Кавказский узел", Зарема Мусаева, жена бывшего судьи Сайди Янгулбаева, была похищена 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. Суд в Грозном рассматривает ее дело с июня 2022 года. В феврале Зарема Мусаева пожаловалась на ухудшение здоровья в изоляторе.

Зарема Мусаева обвиняется в нападении на силовика и проходит по делу о мошенничестве. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Зарема Мусаева оказалась в больнице после ухудшения здоровья, сообщил ее сын Абубакар Янгулбаев.

"Мама попала в больницу. За полтора года в СИЗО у неё ухудшилось зрение и она практически не может передвигаться из-за прогрессирующей боли в спине. Её перевозят на коляске, она не может пользоваться прогулками, ей тяжело даются суды. И самое опасное – это сахарный диабет второй степени, который требует постоянного наблюдения и лечения, для сдерживания прогрессии", – написал Янгулбаев сегодня в своем Telegram-канале.

"Человека просто убивают в тюрьме. И это без какой-либо вины", – добавил он.

Напомним, после задержания Заремы Мусаевой глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". 1 февраля советник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых.

После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию. Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма, Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. 30 марта стало известно, что следователи в Чечне отказались проводить проверку угроз семье Янгулбаевых. Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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