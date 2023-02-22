Зарема Мусаева пожаловалась на ухудшение здоровья в изоляторе

22 февраля 2023, 18:50

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Длительные и частые судебные заседания сказались на состоянии содержащейся под арестом Заремы Мусаевой, обвиняемой в нападении на силовика. Мусаева сообщила, что в чеченском изоляторе у нее ухудшилось здоровье и начало пропадать зрение.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря 2022 года на заседании Ленинского райсуда Грозного Зарема Мусаева полностью отвергла обвинения и подтвердила свои прежние показания, которые она давала в первые дни после похищения, сообщил ее сын, юрист Абубакар Янгулбаев. 2 декабря 2022 года суд продлил ей меру пресечения в виде ареста на два месяца, до 12 февраля. 12 января Верховный суд Чечни согласился с продлением ареста Зареме Мусаевой. Состояние Заремы Мусаевой ухудшилось в изоляторе, где она не получает необходимого лечения, в частности усилилась ее инсулинозависимость, сообщил ее адвокат. 2 февраля суд продлил арест Заремы Мусаевой на три месяца, до 12 мая.

Зарема Мусаева, чье дело суд в Грозном рассматривает с июня 2022 года, обвиняется в нападении на силовика и проходит по делу о мошенничестве. Суд, продлив арест, согласился с необоснованными доводами следователей о том, что больная женщина может сбежать из республики, указал ранее ее сын Абубакар Янгулбаев. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Письмо Заремы Мусаевой из СИЗО опубликовал сегодня сайт "Свободное пространство", который ведут журналисты "Новой газеты". Журналисты задали Мусаевой вопросы через сервис "ФСИН-письмо", таким же образом она прислала ответ.

По ее словам, в СИЗО она "стала терять зрение", из-за чего ей сложно читать книги. "Да и самочувствие неважным бывает, когда глюкоза повышена в крови и слабость в теле", - рассказала Мусаева.

Она отметила, что судебные заседания ее утомляют. "Подъём в 6 часов, отбой в 22 часа. Два дня в неделю отведено для процессов в суде — это четверг и пятница. В среду бывает банный день. После судебных заседаний в субботу я восстанавливаюсь, потому что очень утомляюсь там. Пока судебные заседания не проводят, отправили на судмедэкспертизу якобы потерпевшего Абдулхамидова. Эта экспертиза может длиться в течение 40 дней и надо ждать, пока ее сделают", - отметила Зарема.

.26 января суд удовлетворил ходатайство Мусаевой о проведении новой экспертизы. Новая экспертиза по делу Заремы Мусаевой также будет проводиться на территории Чечни, сообщил адвокат Александр Немов. Результаты новой экспертизы будут приобщены к делу, рассказала руководитель филиала "Команды против пыток"* на Северном Кавказе Катерина Ванслова. С момента инцидента прошел год, проведение экспертизы затруднено, отметил адвокат Евгений Черноусов.

По ее словам, в СИЗО Зарема в основном отвечает на письма, "со всего мира", которые дают ей "огромную поддержку". Она рассказала, что за время заключения прочитала "Унесенных ветром". "Еще люблю решать кроссворды. Я не умею рисовать, хотя очень хочу научиться. Из развлечений — в камере есть плазменный телевизор, к которому подключена антенна и который показывает 20 каналов — разные сериалы и политические программы", - добавила она.

Мусаева надеется, что то что с ней происходит - временные трудности. "Бывает, что всю ночь лежу и смотрю в потолок и не могу уснуть. Перебираю все и не могу понять, за что страдаю. <...>Я знаю, что после каждой трудности наступает облегчение. И это временные трудности. Сколько бы веревочке не виться, конец бывает всему, приводятся ее слова в публикации.

Напомним, 20 января 2022 года Зарема Мусаева была увезена силовиками из Нижнего Новгорода в Грозный, где ее арестовали по обвинению в нападении на силовика. Абубакар Янгулбаев указал, что у нее сахарный диабет с множественными осложнениями, и колонии, спецприемники и СИЗО не могут содержать людей с этим заболеванием. В суд и СИЗО женщине несколько раз вызывали скорую помощь. В конце сентября правозащитники добились проверки обстоятельств задержания Мусаевой в Нижнем Новгороде. Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных" признал Зарему Мусаеву политзаключенной.

После задержания Мусаевой Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". 1 февраля советник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых. Заочно обращаясь к Янгулбаевым, Делимханов пообещал, что их будут преследовать, пока не убьют и не отрежут им головы. После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию. Один из сыновей, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма, Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. 30 марта стало известно, что следователи в Чечне отказались проводить проверку угроз семье Янгулбаевых.

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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