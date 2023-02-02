Арест Заремы Мусаевой продлен на три месяца

02 февраля 2023, 15:18

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Суд в Грозном продлил арест Заремы Мусаевой до 12 мая, сообщили сегодня правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря 2022 года на заседании Ленинского райсуда Грозного Зарема Мусаева полностью отвергла обвинения и подтвердила свои прежние показания, которые она давала в первые дни после похищения, сообщил ее сын, юрист Абубакар Янгулбаев. 2 декабря 2022 года суд продлил ей меру пресечения в виде ареста на два месяца, до 12 февраля. 12 января Верховный суд Чечни согласился с продлением ареста Зареме Мусаевой, несмотря на медицинские документы об ухудшении ее состояния. 26 января суд удовлетворил ходатайство Мусаевой о проведении новой экспертизы. Новая экспертиза по делу Заремы Мусаевой также будет проводиться на территории Чечни, сообщил адвокат Александр Немов. Результаты новой экспертизы будут приобщены к делу, рассказала руководитель филиала "Команды против пыток"** на Северном Кавказе Катерина Ванслова. С момента инцидента прошел год, проведение экспертизы затруднено, отметил адвокат Евгений Черноусов.

Зарема Мусаева, чье дело суд в Грозном рассматривает с июня, обвиняется в нападении на силовика и проходит по делу о мошенничестве. Суд, продлив арест, согласился с необоснованными доводами следователей о том, что больная женщина может сбежать из республики, указал ранее ее сын Абубакар Янгулбаев. Понятые на допросе в суде заявили, что при опознании Мусаевой она единственная стояла, а со статистами они виделись до процедуры, эти факты исключают опознание, заявил ранее адвокат Александр Караваев. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Суд в Грозном продлил арест Заремы Мусаевой на три месяц, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Зарема Мусаева останется под арестом до 12 мая, сообщила сегодня Команда против пыток**.

Адвокаты Александр Немов и Александр Савин также подали ходатайство о том, чтобы во время процесса Зарема находилась в зале суда вне клетки - необходимости в которой нет. Сторона обвинения не возражала против этого, однако судья Эдиев не удовлетворил ходатайство - на судебном процессе Зарема продолжит находиться за решеткой несмотря на то, что в силу болезни и возраста женщина с трудом ходит, указано в сообщении.

Напомним, 20 января 2022 года Зарема Мусаева была увезена силовиками из Нижнего Новгорода в Грозный, где ее арестовали по обвинению в нападении на силовика. Абубакар Янгулбаев указал, что у нее сахарный диабет с множественными осложнениями, и колонии, спецприемники и СИЗО не могут содержать людей с этим заболеванием. В суд и СИЗО женщине несколько раз вызывали скорую помощь. В конце сентября правозащитники добились проверки обстоятельств задержания Мусаевой в Нижнем Новгороде. Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных" признал Зарему Мусаеву политзаключенной.

После задержания Мусаевой Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". 1 февраля советник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых. Заочно обращаясь к Янгулбаевым, Делимханов пообещал, что их будут преследовать, пока не убьют и не отрежут им головы. После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию. Один из сыновей, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма, Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. 30 марта стало известно, что следователи в Чечне отказались проводить проверку угроз семье Янгулбаевых.

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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** "Комитет против пыток" внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Юристы организации создали "Команду против пыток".

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