Зарема Мусаева. Фото https://www.vgoroden.ru/novosti/prokuratura-sochla-neobosnovannym-soobshheniya-o-prestuplenii-po-delu-musaevoy-iz-nizhnego-novgoroda-v-chechnyu-id369414

13 февраля 2024, 19:36

Зарема Мусаева оставлена в аргунской колонии

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Адвокату Александру Савину удалось встретиться с Заремой Мусаевой в колонии-поселении в Аргуне, на ближайшее время она оставлена в этом учреждении.  

Как информировал "Кавказский узел", 3 ноября 2023 года адвокат от "Команды против пыток"* попросил кассационный суд в Пятигорске отменить приговор, вынесенный в Чечне Зареме Мусаевой, в связи с бездоказательностью обвинений и нарушениями законов. 6 февраля заседание не состоялось  из-за отсутствия у Мусаевой возможности принять участие в судебном заседании по видеоконференцсвязи. Адвокату Мусаевой сообщили, что ее переводят в другую колонию. Ранее, 4 июля 2023 года суд приговорил Мусаеву к пяти годам и шести месяцам заключения, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского. 12 сентября 2023 года Верховный суд Чечни снизил срок наказания Мусаевой до пяти лет и постановил перевести ее в колонию-поселение. 

Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Осужденная в Чечне Зарема Мусаева остается в колонии-поселении в городе Аргун, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"* со ссылкой на адвоката Александра Савина. Ему удалось встретиться со своей подзащитной.

По мнению адвоката, ближе к дате заседания кассационного суда, которое назначено на 5 марта, Мусаеву могут перевести в другое учреждение  с возможностью видеосвязи. Он предполагает, что этом может быть СИЗО в Грозном, говорится в публикации.

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Материалы о преследовании семьи Янгулбаевых собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

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Примечание:

"Европарламент потребовал освободить Зарему Мусаеву", "Петербуржец оштрафован за пикет в поддержку Заремы Мусаевой", "Абубакар Янгулбаев сообщил о двух уголовных делах против него".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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