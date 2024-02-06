Зарема Мусаева переведена в другую колонию

06 февраля 2024, 11:32

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Суд в Пятигорске перенес на месяц рассмотрение обжалования приговора Зареме Мусаевой из-за отсутствия у нее возможности принять участие в судебном заседании по видеоконференцсвязи. Адвокат Мусаевой узнал сегодня, что ее переводят в другую колонию.

Как информировал "Кавказский узел", 3 ноября 2023 года адвокат от "Команды против пыток"* попросил кассационный суд в Пятигорске отменить приговор, вынесенный в Чечне Зареме Мусаевой, в связи с бездоказательностью обвинений и нарушениями законов. Ранее, 4 июля 2023 года суд приговорил Мусаеву к пяти годам и шести месяцам заключения, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского. 12 сентября 2023 года Верховный суд Чечни снизил срок наказания Мусаевой до пяти лет и постановил перевести ее в колонию-поселение.

Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

В Пятом кассационном суде в Пятигорске сегодня прошло заседание по жалобе защиты Заремы Мусаевой на приговор суда в Грозном. На судебном заседании были адвокат, несколько журналистов и слушателей – сотрудников "Команды против пыток"*, передал корреспондент "Кавказского узла", посетивший судебное заседание.

В начале заседания председательствующий судья сообщил, что Мусаева заявляла ходатайство об участии в рассмотрении по видеоконференцсвязи, однако в колонии в Аргуне, где она находится, нет технической возможности обеспечить ей участие по видеоконференцсвязи.

Судья спросил мнение сторон, и адвокат Александр Савин сказал о необходимости, в связи с волеизъявлением его подзащитной, обеспечить её присутствие по видеоконференцсвязи. Прокурор не возразил.

Судья отложил заседание на 5 марта, когда Мусаева будет обеспечена возможностью принять участие в суде по видеоконференцсвязи. После этого заседание суда завершилось.

Адвокат Мусаевой Александр Савин сегодня утром узнал о ее переводе из колонии-поселения в Аргуне, когда он пришел на заседание суда. Савину сообщили, что Зарему этапировали в другую колонию, отметила в своем телеграм-канале "Команда против пыток"*.

Напомним, Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Материалы о преследовании семьи Янгулбаевых собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

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