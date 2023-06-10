Зареме Мусаевой отказано в стационарном лечении

10 июня 2023, 02:21

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Зарему Мусаеву обследовали в больнице и вернули в СИЗО в Чечне. Обследование показало ухудшение состояния ее здоровья. Адвокат направил жалобу в прокуратуру с просьбой проверить действия сотрудников СИЗО и оказать Мусаевой медицинскую помощь, пишет "Команда против пыток".

Как сообщал "Кавказский узел", Зарема Мусаева, жена бывшего судьи Сайди Янгулбаева, была похищена 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. Суд в Грозном рассматривает ее дело с июня 2022 года. В феврале Зарема Мусаева пожаловалась на ухудшение здоровья в изоляторе, 5 июня ее сын Абубакар Янгулбаев сообщил, что мать утратила способность самостоятельно передвигаться, ее госпитализировали.

Зарема Мусаева обвиняется в нападении на силовика и проходит по делу о мошенничестве. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

9 июня Зарема Мусаева рассказала адвокату, что не была госпитализирована. Ее просто обследовали в республиканской больнице и вернули в тот же день в СИЗО, пишет в телеграм-канале "Команда против пыток".

По словам Мусаевой, обследование подтвердило "значительное ухудшение симптомов ее заболеваний, одним из которых является инсулинозависимый диабет второго типа". Правозащитники отмечают, что за время пребывания Мусаевой в заключении доза инсулина была увеличена вдвое, однако даже натощак показатели сахара в крови превышают норму в два раза.

"В настоящее время женщина почти полностью потеряла чувствительность в ступнях, два пальца левой ноги посинели, что свидетельствует об отмирании нервных окончаний", - пишут правозащитники. По их словам, Мусаева рассказала адвокату, что у нее отекают ноги до такой степени, что лопается кожа и сосуды на ступнях. Кроме того, у нее не прекращается боль в левой руке.

Адвокат Александр Савин направил жалобу в порядке прокурорского надзора, в котором попросил проверить действия сотрудников СИЗО и оказать Мусаевой необходимую медицинскую помощь - госпитализировать ее и назначить полноценное стационарное лечение.

Напомним, после задержания Заремы Мусаевой глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". 1 февраля советник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых.

После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию. Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма, Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. 30 марта стало известно, что следователи в Чечне отказались проводить проверку угроз семье Янгулбаевых. Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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