Зарема Мусаева в прениях отвергла обвинение

16 июня 2023, 12:17

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В ходе прений на заседании суда в Грозном Зарема Мусаева заявила о своей невиновности в мошенничестве и нападении на силовика.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня в Ахматовском (бывшем Ленинском) районном суде Грозного начались прения сторон по делу Заремы Мусаевой. Прокурор заявил, что вина Мусаевой в мошенничестве и нападении на силовика подтверждается показаниями свидетелей и данными экспертиз.

Зарема Мусаева обвиняется в нападении на силовика и проходит по делу о мошенничестве. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Сегодня в Ахматовском райсуде Грозного продолжились прения по делу Мусаевой. На заседание, помимо корреспондента "Кавказского узла", пришли два журналиста, слушательница (студентка-практикантка), сама Зарема Мусаева, а также адвокаты и прокуроры. Потерпевшего сегодня в суде нет.

В начале заседания выступила Мусаева. "Ничего из того, что говорил прокурор вчера, я не совершала, вину свою не признаю. Из-за моего плохого самочувствия, состояния здоровья прошу представить мою позицию защитников", - сказала она.

После этого начал выступать адвокат Александр Немов, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, супругу бывшего судьи Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву чеченские силовики силой увезли 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. Суд в Грозном рассматривает ее дело с июня 2022 года. В феврале Зарема Мусаева пожаловалась на ухудшение здоровья в изоляторе, 5 июня ее сын Абубакар Янгулбаев сообщил, что мать утратила способность самостоятельно передвигаться, и что ее госпитализировали. 10 июня стало известно, что Мусаевой отказано в стационарном лечении. 15 июня прокурор запросил для Мусаевой пять с половиной лет колонии.

После задержания Мусаевой Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". 1 февраля советник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых.

После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию. Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма, Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. 30 марта стало известно, что следователи в Чечне отказались проводить проверку угроз семье Янгулбаевых

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.