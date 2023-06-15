Прокурор в прениях обосновал вину Мусаевой показаниями свидетелей

15 июня 2023, 17:20

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Вина Заремы Мусаевой в мошенничестве и нападении на силовика подтверждается показаниями свидетелей и данными экспертиз, заявил в прениях прокурор. Мусаева отрицает знакомство со свидетельницей, которая дала ключевые показания по делу о мошенничестве, сообщила защита.

Как писал "Кавказский узел", супругу бывшего судьи Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву чеченские силовики силой увезли в 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. Суд в Грозном рассматривает ее дело с июня 2022 года. В феврале Зарема Мусаева пожаловалась на ухудшение здоровья в изоляторе, 5 июня ее сын Абубакар Янгулбаев сообщил, что мать утратила способность самостоятельно передвигаться, и что ее госпитализировали. 10 июня стало известно, что Мусаевой отказано в стационарном лечении. Сегодня прокурор запросил для Мусаевой пять с половиной лет колонии .

Зарема Мусаева обвиняется в нападении на силовика и проходит по делу о мошенничестве. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Сегодня в Ахматовском (бывшем Ленинском) районном суде Грозного состоялось заседание по делу Заремы Мусаевой. В начале заседания гособвинение ходатайствовало о возобновлении судебного следствия и исследовании дополнительных доказательств - документов, а именно результатов оперативно-разыскной деятельности, касающихся поездок Заремы Мусаевой в Грозный в 2017-2018 годах. Защита попросила перерыв на 10 минут, чтобы ознакомиться с этими доказательствами, после чего выступила против возобновления судебного следствия и представления этих документов в судебном заседании, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший заседание.

После этого начались судебные прения - первым выступал прокурор Семёнов, так как защита попросила ещё один день в связи с этими новыми доказательствами, для уточнения своих выступлений.

Прокурор заявил, что вина Мусаевой в мошенничестве (часть 3 статьи 159 Уголовного кодекса России) подтверждается, в частности, показаниями Азимовой, которая заявила, что сговорилась с Мусаевой о мошеннической схеме, связанной с выдачей потребительских кредитов гражданам.

Кроме того, он указал, что вина Мусаевой подтверждается опознанием ее Азимовой (несмотря на то, что Мусаева отрицала знакомство с этой женщиной - прим. "Кавказского узла").

Согласно данным следствия, 41-летняя Мадина Азимова в 2019 году уговорила своих знакомых взять кредиты для покупок бытовой техники в сетевом магазине "Эльдорадо" почти на миллион рублей, но затем продала технику, а помогать знакомым выплачивать кредиты не стала. По версии следствия, Зарема Мусаева познакомилась с Азимовой на центральном грозненском рынке «Беркат» в 2017 году. Они даже не обменялись телефонами, но Мусаева озвучила Азимовой эту мошенническую схему, тем самым подстрекая к преступлению.Несмотря на отсутствие звонков или переписки между Азимовой и Мусаевой, следствие утверждает, что Азимова отдала некоему мужчине часть денег для Мусаевой за разработку плана преступления. Дело в отношении Азимовой выделено в отдельное производство, так как она заключила досудебное соглашение, сообщил 31 августа 2022 года правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Наталью Добронравову.

Прокурор зачитал краткий пересказ показаний Магомеда Джабраилова, который заявил, что Азимова попросила его о том, чтобы сохранить у него часть денег, вырученных путем кредитного мошенничества, и впоследствии к нему приехал мужчина, который сказал, что он от Мусаевой, и которому Джабраилов отдал деньги.

Кроме этого, по мнению гособвинения, вина Мусаевой в мошенничестве подтверждается показаниями понятых, которые присутствовали, когда Азимова опознала Мусаеву, и когда проводилась проверка иных показаний свидетелей на месте, а также протоколами осмотра доказательств.

Что касается обвинения в нападении на силовика, то, по мнению прокуратуры, вина Мусаевой подтверждается показаниями потерпевшего сотрудника полиции и свидетелей. При этом некоторые свидетели заявляли, что не видели момент, когда Мусаева, как утверждает обвинение, оцарапала силовику щеку, а лишь видели царапины и слышали, что сделала Мусаева.

Кроме того, по мнению прокурора, вина Мусаевой подтверждается рядом экспертиз, в том числе той, которая "не исключила", что это Мусаева нанесла этому полицейскому такие повреждения. После этого прокурор запросил пять лет и шесть месяцев общего режима.

В зале присутствовал и потерпевший - молодой человек в гражданском. Суд спросил его, хотел бы он что-то сказать в прениях, тот отказался. После этого заседание завершилось, адвокаты выступят в прениях на заседании 16 июня в 10.30 мск.

Защита отметила, что Мусаева отрицает знакомство с Азимовой. "В ходе судебного следствия был заслушан свидетель, который сказал, что ему Азимова дала деньги на сохранение и впоследствии к нему за деньгами приехал некий бородатый мужчина якобы от Мусаевой. И этим якобы подтверждаются показания самой Азимовой", - сказал после заседания корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Заремы Мусаевой Александр Савин. При этом, отметил он, органы следствия так и не установили личность этого бородатого мужчины, поэтому он не был допрошен, а сама его подзащитная отрицает всю эту историю и знакомство с Азимовой.

Что касается обвинения в нападении силовика то, по словам Савина, помимо показаний самого потерпевшего о том, что его расцарапала Мусаева, есть три свидетеля из числа его коллег, полицейских, которые утверждают, что видели, как она это делала, и ещё несколько свидетелей, которые не видели, а только слышали с чужих слов, что это сделала она.

Савин рассказал, что сегодня он передал своей подзащитной жалобу в прокуратуру по здоровью, которую он подал на прошлой неделе, на ознакомление. Мусаева сказала ему, что ее физическое состояние с прошлой недели "существенно не изменилось". "Тем, кто приходит на суд, она всегда говорит, что всё нормально, потому что не привыкла жаловаться", - подчеркнул Савин.

"Кавказский узел" писал, что перед началом заседания суда Зарема Мусаева рассказала, что чувствует себя немного лучше. Сегодня ее возили в больницу, где взяли анализы.

Напомним, после задержания Заремы Мусаевой глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". 1 февраля советник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых.

После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию. Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма, Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. 30 марта стало известно, что следователи в Чечне отказались проводить проверку угроз семье Янгулбаевых. Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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