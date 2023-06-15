Зарема Мусаева рассказала об улучшении самочувствия

15 июня 2023, 12:15

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Администрация СИЗО, где содержится Зарема Мусаева, свозила ее на обследование в больницу и врачи взяли у нее анализы. Мусаева отметила, что чувствует себя несколько лучше.

Как сообщал "Кавказский узел", супруга бывшего судьи Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева была похищена 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. Суд в Грозном рассматривает ее дело с июня 2022 года. В феврале Зарема Мусаева пожаловалась на ухудшение здоровья в изоляторе, 5 июня ее сын Абубакар Янгулбаев сообщил, что мать утратила способность самостоятельно передвигаться, и что ее госпитализировали. 10 июня стало известно, что Мусаевой отказано в стационарном лечении.

Зарема Мусаева обвиняется в нападении на силовика и проходит по делу о мошенничестве. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

В суде в Грозном сегодня начались прения по делу Заремы Мусаевой. В зале суда присутствуют журналисты, юрист "Команды против пыток", два адвоката – Александр Савин и Александр Немов, а также брат Заремы Мусаевой. Он переговорил с ней, а затем покинул зал суда, передал корреспондент "Кавказского узла".

Мусаева сообщали корреспонденту "Кавказского узла", что чувствует себя нормально. По ее словам, сегодня ее возили в больницу, брали у нее анализы. К ней приходил начальник СИЗО, сказал, что повезут в больницу еще раз.

Адвокат Александр Савин до начала судебного заседания рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что защита еще не получила ответа на жалобу, относительно ухудшения здоровья Мусаевой.

Напомним, после задержания Заремы Мусаевой глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". 1 февраля советник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых.

После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию. Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма, Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. 30 марта стало известно, что следователи в Чечне отказались проводить проверку угроз семье Янгулбаевых. Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

"Комитет против пыток" внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Юристы организации создали "Команду против пыток".

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