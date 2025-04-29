Продлен срок ареста Заремы Мусаевой

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Зарема Мусаева по решению Шалинского районного суда останется под стражей по делу о дезорганизации работы колонии-поселения до 26 августа. Защита обжалует это решение.

Как писал "Кавказский узел", Зарема Мусаева обвиняется в дезорганизации деятельности колонии (часть 2 статьи 321 УК РФ). 25 апреля на заседании Шалинского горсуда были допрошены пять свидетелей, в том числе женщины, которые отбывали с Мусаевой наказание в колонии, и врач, осматривавший потерпевшего. Врач сообщил суду, что у потерпевшего на шее была небольшая ссадина, но в медицинской помощи не было необходимости. На заседании 28 апреля суд отказался от допроса потерпевшего по делу Заремы Мусаевой и по просьбе прокурора отложил до 16 мая слушания из-за неявки свидетеля обвинения. 11 апреля Верховный суд Чечни частично удовлетворил жалобу защиты, отменив решение о продлении ареста на полгода, но продлив срок пребывания под стражей до 1 мая. Шалинский горсуд до 1 мая должен вынести решение о новой мере пресечения Зареме Мусаевой по делу о дезорганизации работы колонии. Если решение не будет принято до этой даты, будет считаться, что в отношении Мусаевой не избрана мера пресечения.

3 апреля на заседании суда Зарема Мусаева заявила, что никакого конфликта из-за лечения у нее с сотрудником колонии не было. В суде присутствовал и сам потерпевший сотрудник УФСИН, но у него не было вопросов к Мусаевой. 14 апреля допрошенные в суде сотрудники колонии рассказали, что не видели нападения Мусаевой на их коллегу и лишь слышали об этом от других сотрудников.

Сегодня Шалинской городской суд Чеченской Республики продлил меру пресечения Зареме Мусаевой до 26 августа 2025 года. Адвокат Мусаевой Александр Савин просил суд изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы. Савин в очередной раз говорил суду, что Зарема никак не может воспрепятствовать производству по уголовному делу, а в условиях СИЗО ее самочувствие неуклонно ухудшается, сообщила Команда против пыток*.

В частности, он настаивал, что при изменении меры пресечения Мусаева сможет самостоятельно по месту регистрации в городе Грозном обратиться за необходимой ей медицинской помощью. В том числе за лечением в условиях стационара. Но суд отказался изменить меру пресечения. Решение будет обжаловано.

У Заремы Мусаевой диагностированы диабет второго типа с осложнениями и гипертоническая болезнь. Кроме того, в заключении здоровье женщины значительно ухудшилось: она жаловалась на обмороки, кровотечения, снижение зрения, боли в ногах, утрату чувствительности ступней.

Напомним, 11 ноября 2024 года стало известно, что в отношении Мусаевой возбуждено уголовное дело о дезорганизации деятельности колонии-поселения. Следствие считает, что Мусаева, возвращаясь с лечения в одной машине с сотрудником колонии-поселения, нанесла ему "удар ладонью в область шеи", а также "сорвала левый погон с его формы". Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой". 1

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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