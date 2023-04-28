28 апреля 2023, 21:52
Защита Мусаевой заявила о фальсификации доказательств в ее деле
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
Исследование срезов ногтей в деле Заремы Мусаевой сопровождалось грубыми нарушениями и позволяет предположить, что образцы были подменены, заявила защита на заседании суда.
Как писал "Кавказский узел", на заседании суда в Грозном 1 декабря Зарема Мусаева полностью отвергла обвинения и подтвердила свои прежние показания, которые она давала в первые дни после похищения. 2 февраля суд продлил арест Заремы Мусаевой на три месяца, до 12 мая. Сама Мусаева в конце февраля сообщила, что в чеченском изоляторе у нее начало пропадать зрение. 27 апреля стало известно, что результат повторной экспертизы по делу Мусаевой не устранил противоречия, которые имелись в первом экспертном заключении.
Зарема Мусаева, чье дело суд в Грозном рассматривает с июня 2022 года, обвиняется в нападении на силовика и проходит по делу о мошенничестве. Суд, продлив арест, согласился с необоснованными доводами следователей о том, что больная женщина может сбежать из республики, указал ранее ее сын Абубакар Янгулбаев. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".
Согласно карточке дела на сайте Ахматовского райсуда, следующее заседание по делу Заремы Мусаевой назначено на 4 мая.
Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".
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Автор: "Кавказский узел"