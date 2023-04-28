Защита Мусаевой заявила о фальсификации доказательств в ее деле

28 апреля 2023, 21:52

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Исследование срезов ногтей в деле Заремы Мусаевой сопровождалось грубыми нарушениями и позволяет предположить, что образцы были подменены, заявила защита на заседании суда.

Как писал "Кавказский узел", на заседании суда в Грозном 1 декабря Зарема Мусаева полностью отвергла обвинения и подтвердила свои прежние показания, которые она давала в первые дни после похищения. 2 февраля суд продлил арест Заремы Мусаевой на три месяца, до 12 мая. Сама Мусаева в конце февраля сообщила, что в чеченском изоляторе у нее начало пропадать зрение. 27 апреля стало известно, что результат повторной экспертизы по делу Мусаевой не устранил противоречия, которые имелись в первом экспертном заключении.

Зарема Мусаева, чье дело суд в Грозном рассматривает с июня 2022 года, обвиняется в нападении на силовика и проходит по делу о мошенничестве. Суд, продлив арест, согласился с необоснованными доводами следователей о том, что больная женщина может сбежать из республики, указал ранее ее сын Абубакар Янгулбаев. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

На сегодняшнем заседании в Ахматовском районном суде Грозного адвокаты Заремы Мусаевой Александр Савин и Александр Немов потребовали исключить из доказательств по делу результаты одной из экспертиз. Речь шла об исследовании срезов ногтей, под которыми, согласно выводам экспертов, нашлись следы крови потерпевшего силовика.

Защитники Мусаевой обратили внимание на серьезные процессуальные нарушения, допущенные при изъятии срезов ногтей обвиняемой для исследования. В результате в материалах дела не прослеживается "никакой связи между срезами ногтя, взятыми у Заремы, и теми, что в итоге попали на исследование", сообщила в своем Telegram-канале "Команда против пыток"*.

Согласно заявлению защиты, эти доказательства были сфальсифицированы для подтверждения версии следствия. Суд отклонил ходатайство защиты, посчитав заключение экспертизы срезов ногтей допустимым доказательством.

Согласно карточке дела на сайте Ахматовского райсуда, следующее заседание по делу Заремы Мусаевой назначено на 4 мая.

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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* "Команда против пыток" (ранее "Комитет против пыток") создана юристами, ранее работавшими в "Комитете против пыток", который был внесён в реестр иностранных агентов.



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