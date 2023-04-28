Повторная экспертиза по делу Мусаевой стала инструментом обвинения

28 апреля 2023, 05:53

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Результат повторной экспертизы о делу Заремы Мусаевой не устранил противоречий, на которые указывала ее защита, сообщил сын обвиняемой, юрист Абубакар Янгулбаев.

Как писал "Кавказский узел", на заседании суда в Грозном 1 декабря Зарема Мусаева полностью отвергла обвинения и подтвердила свои прежние показания, которые она давала в первые дни после похищения. Состояние Заремы Мусаевой ухудшилось в изоляторе, где она не получает необходимого лечения, в частности, усилилась ее инсулинозависимость, сообщил ее адвокат. 2 февраля суд продлил арест Заремы Мусаевой на три месяца, до 12 мая. Сама Мусаева в конце февраля сообщила, что в чеченском изоляторе у нее начало пропадать зрение.

Зарема Мусаева, чье дело суд в Грозном рассматривает с июня 2022 года, обвиняется в нападении на силовика и проходит по делу о мошенничестве. Суд, продлив арест, согласился с необоснованными доводами следователей о том, что больная женщина может сбежать из республики, указал ранее ее сын Абубакар Янгулбаев. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Заключение повторной экспертизы по делу Заремы Мусаевой, проведенной по ходатайству ее адвокатов, полностью повторяет заключение первой экспертизы, сообщил 27 апреля Абубакар Янгулбаев.

По словам юриста, вторая экспертиза не устранила противоречий и сомнений в показаниях полицейского, который выступает потерпевшим. "Основная причина в том, что повторная экспертиза проводилась не в нейтральном регионе, а в той же Чеченской Республике, где заведомо отдаются заинтересованные приказы Рамзаном Кадыровым", - написал Янгулбаев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что процесс сейчас находится на стадии исследования документов. Дальнейшие этапы дела - прения, последнее слово и приговор.

26 января суд удовлетворил ходатайство Мусаевой о проведении новой экспертизы. Новая экспертиза по делу Заремы Мусаевой также будет проводиться на территории Чечни, сообщил адвокат Александр Немов. Результаты новой экспертизы будут приобщены к делу, рассказала руководитель филиала "Команды против пыток"* на Северном Кавказе Катерина Ванслова. С момента инцидента прошел год, проведение экспертизы затруднено, отметил адвокат Евгений Черноусов.

Повторная экспертиза, как и первая, содержат вывод, что Мусаева причинила легкий вред здоровью потерпевшего силовика, а это позволяет назначить ей до 10 лет лишения свободы по статье о применении к полицейскому насилия, "опасного для жизни и здоровья", отмечает со слов Янгулбаева "Кавказ.Реалии"*.

В конце марта Европейский суд по правам человека коммуницировал поданную в феврале 2022 года жалобу на задержание Заремы Мусаевой, потребовав от властей России пояснить, насколько правомерными были действия чеченских силовиков. Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных" признал Зарему Мусаеву политзаключенной.

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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