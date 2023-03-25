ЕСПЧ потребовал от властей России ответа на вопросы о задержании Мусаевой

25 марта 2023, 13:43

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Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу на задержание Заремы Мусаевой, потребовав от властей России пояснить, насколько правомерными были действия чеченских силовиков, сообщили сегодня правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2022 года в ЕСПЧ была подана жалоба с указанием на нарушения в деле Заремы Мусаевой не менее шести статей Конвенции о защите прав и основных свобод, включая угрозу жизни и запрещение пыток.

Зарема Мусаева, чье дело суд в Грозном рассматривает с июня 2022 года, обвиняется в нападении на силовика и проходит по делу о мошенничестве. Суд, продлив арест, согласился с необоснованными доводами следователей о том, что больная женщина может сбежать из республики, указал ранее ее сын Абубакар Янгулбаев. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

ЕСПЧ коммуницировал жалобу Заремы Мусаевой, сообщил сегодня правозащитный проект "Команда против пыток". "Суд рассмотрит, насколько правомерными были действия в отношении Заремы в ночь на 21 января 2022 года. Тогда сотрудники чеченской полиции ворвались в дом к бывшему федеральному судье Сайди Янгулбаеву и силой доставили его супругу в город Грозный. С тех пор женщина находится в СИЗО, в отношении неё возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении в телеграм-канале правозащитного проекта.

Коммуникация означает, что ЕСПЧ задал свои вопросы властям России и представителям потерпевшей стороны, пояснили правозащитники. "Это не значит, что Россия будет отвечать на данные вопросы, поскольку в июне 2022 года Госдума одобрила законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта 2022. Тем не менее дела о нарушении прав человека будут рассматриваться, а значит рано или поздно они получат свою оценку на международном уровне", - говорится в публикации.

16 сентября 2022 года Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. Однако ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения - исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Напомним, 20 января 2022 года Зарема Мусаева была увезена силовиками из Нижнего Новгорода в Грозный, где ее арестовали по обвинению в нападении на силовика. Абубакар Янгулбаев указал, что у нее сахарный диабет с множественными осложнениями, и колонии, спецприемники и СИЗО не могут содержать людей с этим заболеванием. В суд и СИЗО женщине несколько раз вызывали скорую помощь. В конце сентября правозащитники добились проверки обстоятельств задержания Мусаевой в Нижнем Новгороде. Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных" признал Зарему Мусаеву политзаключенной.

После задержания Мусаевой Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". 1 февраля советник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых. Заочно обращаясь к Янгулбаевым, Делимханов пообещал, что их будут преследовать, пока не убьют и не отрежут им головы. После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию. Один из сыновей, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма, Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. 30 марта стало известно, что следователи в Чечне отказались проводить проверку угроз семье Янгулбаевых.

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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