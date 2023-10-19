Зарема Мусаева. Фото: "Команда против пыток"/TelegramЗарема Мусаева

19 октября 2023, 21:41

Подано второе ходатайство об условно-досрочном освобождении Мусаевой

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Адвокат Александр Савин сегодня посетил в колонии Зарему Мусаеву и направил в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении своей подзащитной, сообщила "Команда против пыток"* спустя две недели после того, как сын Мусаевой отчитался о подаче аналогичного ходатайства нанятым семьей адвокатом.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября Верховный суд Чечни снизил срок лишения свободы Зареме Мусаевой до пяти лет и заменил срок в колонии общего режима на колонию-поселение. В результате у Мусаевой появилось право пересчитать отбытый срок в СИЗО, а также просить об условно-досрочном освобождении (УДО). 27 сентября она была этапирована в колонию-поселение в Аргуне. Сын Мусаевой Абубакар Янгулбаев 4 октября сообщил, что нанятый семьей адвокат направил в суд ходатайство об УДО Мусаевой.

Чеченские силовики увезли Зарему Мусаеву (супругу бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева) 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. В Грозном ей было предъявлено обвинение в нападении на полицейского. Суд в Грозном рассматривал ее дело с июня 2022 года. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Адвокат Александр Савин встретился с Заремой Мусаевой в колонии, сообщила сегодня "Команда против пыток"*. "Она поддержала ходатайство об УДО, которое защитник лично подал в Шалинский городской суд Чеченской Республики. Ходатайство зарегистрировано, сроки рассмотрения пока неизвестны", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Команды против пыток"*.

Напомним, 3 октября Янгулбаев сообщил, что "Команда против пыток"* (названная им "Комитет против пыток"*) больше не занимается делом его матери. "Команда против пыток"* в своем телеграм-канале сообщила, что Мусаева во время визита адвоката Александра Савина передала ему заявление "с просьбой представлять ее интересы при подаче заявления об условно-досрочном освобождении", - указано в сообщении.

После задержания Мусаевой глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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Примечание:

"Европарламент потребовал освободить Зарему Мусаеву", "Зарема Мусаева возвращена в СИЗО после лечения в больнице", "Абубакар Янгулбаев объявлен в федеральный розыск".

Автор: "Кавказский узел"

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