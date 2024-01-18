Зарема Мусаева получила выговор в колонии

18 января 2024, 21:20

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Руководство колонии объявило выговор Зареме Мусаевой за отсутствие бейджа, без него она прошла по коридору 10 метров. Взыскание может стать поводом для отказа Мусаевой в условно-досрочном освобождении, указал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Шалинский городской суд 12 декабря 2023 года отказал Зареме Мусаевой в условно-досрочном освобождении. Суд согласился с доводами гособвинения и колонии, которые считают, что цели наказания не достигнуты, и Мусаеву не нужно выпускать на свободу. Отказ в условно-досрочном освобождении Зареме Мусаевой обусловлен политическим характером ее дела, но среди других факторов роль сыграли довольно большой оставшийся срок и неправильная информационная политика защиты, считают опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Решение по делу Мусаевой принималось лично Кадыровым, уверен ее сын Абубакар Янгулбаев.

4 июля 2023 года суд приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 года колонии, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского. 12 сентября Верховный суд Чечни снизил срок наказания Мусаевой до пяти лет и постановил перевести ее в колонию-поселение. Мусаева 27 сентября была этапирована в колонию-поселение в Аргуне. Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Зарема Мусаева рассказала адвокату Александру Савину, что в один из дней в помещении столовой у нее произошел конфликт, после чего она сильно расстроилась и решила вернуться в свою комнату. В спешке она забыла безрукавку с бейджем в столовой. Без бейджа Мусаева прошла не более десяти метров от столовой до своей комнаты. Это стало известно руководству колонии, и 29 декабря 2023 года Зарему вызвали на комиссию, где объявили выговор за нарушение порядка. Мусаева полагает, что конфликт с другой заключенной был спровоцирован, сообщила сегодня "Команда против пыток"*.

Взыскание может стать причиной для очередного отказа в условно-досрочном освобождении. "Один отказ в УДО у Мусаевой уже есть, хотя на тот момент у моей подзащитной не было никаких взысканий. Мусаева согласна, что была без безрукавки, но совершенно не согласна с наложенным взысканием. Я направил запрос руководству колонии, чтобы выяснить подробности и причины наложения взыскания", приводятся слова Савина в Telegram-канале "Команды против пыток"*.

Материалы о преследовании семьи Янгулбаевых собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

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