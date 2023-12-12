Юристы назвали предсказуемым отказ суда освободить Мусаеву

12 декабря 2023, 19:01

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Отказ в условно-досрочном освобождении Зареме Мусаевой обусловлен политическим характером ее дела, но среди других факторов роль сыграли довольно большой оставшийся срок и неправильная информационная политика защиты, считают опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Решение по делу Мусаевой принималось лично Кадыровым, уверен ее сын Абубакар Янгулбаев.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря администрация колонии-поселения в Аргуне, где отбывает наказание Мусаева, выступило против ее освобождения. Руководство колонии заявило, что Мусаева находится в исправительном учреждении непродолжительное время, также оно указало, что Мусаева не признала вину. 11 декабря защита на заседании суда в Чечне озвучила аргументы для условно-досрочного освобождения (УДО) Заремы Мусаевой. Сегодня Шалинский городской суд отказал Зареме Мусаевой в условно-досрочном освобождении.

Суд согласился с доводами гособвинения и колонии, которые считают, что цели наказания не достигнуты, и Мусаеву не нужно выпускать на свободу. Также судья зачитал возражение на досрочное освобождение от "ОТП Банка" — его представитель выступал потерпевшим в уголовном деле Мусаевой о мошенничестве. Банк просит не удовлетворять ходатайство об УДО, поскольку Мусаева "не предприняла действия по погашению ущерба", сообщила сегодня "Команда против пыток"* в своем Telegram-канале.

Сегодняшнее решение Шалинского городского суда будет обжаловано, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Заремы Мусаевой Александр Савин. "Такова воля Заремы", - подчеркнул он.

Адвокат также уточнил, что, несмотря на то, что суд много времени посвятил в своем постановлении моменту с банком и якобы ущербом, это не является самым существенным. "Мы будем обжаловать само постановление Шалинского городского суда, а общаться с банком нам нет никакой необходимости. Их обращение, содержащее возражения на УДО, и мотивы, изложенные в нем, - незаконны и не должны были приниматься судом на данной стадии процесса", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Савин уточнил, что срок Мусаевой заканчивается 23 июня 2025 года.

Формулировки суда "однозначный вывод об исправлении не представляется возможным", "цели наказания не достигнуты, условно-досрочное освобождение нецелесообразно" являются стандартными, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат с опытом работы по Северному Кавказу на условиях анонимности. "Как правило, во всех делах при рассмотрении ходатайства по УДО такая характеристика присутствует. Это шаблон", - сказал он.

Он отметил, что в частности, следовало попросить администрацию колонии должна была обосновать целесообразность ее пребывания, в частности пояснить,в чем должно заключаться исправление Мусаевой, рассказать, чем она занимается, есть ли для нее работа с учетом состояния здоровья. "Личное отношение к Мусаевой или к ее родственникам не должно быть основанием для того, чтобы отказать ей в УДО. Сколько государство тратит на ее лечение? А если бы ее отпустили по УДО, то эти траты легли бы на плечи близких, например. Не знаю, приводились ли эти аргументы ее защитой", - сказал собеседник.

По его мнению, в УДО было отказано из-за резонансности дела и неправильной информационной работы "Команды против пыток"* на этапе ходатайства об УДО. "Правозащитная организация писала об УДО сразу в утвердительном ключе: "Тогда-то такой-то суд вынесет решение по УДО". Это воспринимается как факт - что суд вынесет решение об УДО. Я считаю, по-другому надо было об этом сообщать. Мол, такого-то числа Шалинский городской суд приступит к рассмотрению ходатайства Заремы Мусаевой об УДО. Это совсем по-другому звучит", - пояснил адвокат.<

По его мнению, защита допустила тактическую ошибку. "В СМИ прошла информация, что подана кассационная жалоба на приговор. Конечно, привлекать внимание к этому делу нужно, но не таким способом. В Чечне все прекрасно знают, что Мусаева невиновна, что доказательства сфабрикованы и процессуальных нарушений в суде первой инстанции была масса. И очень высока вероятность, что кассационный суд приговор по Мусаевой отменит. Именно поэтому в апелляции категория преступления была понижена, например. И вот, правозащитники оглашают: дело уже ушло в кассацию. Что там произойдет - скорее всего, всё отменят и вернут дело на новое рассмотрение в ином составе суда. Если Мусаеву отпустят по УДО, то нет никакой гарантии, что она будет доступна и новый суд можно будет провести должным образом. Поэтому чеченские правоохранители, конечно, будут делать всё, чтобы оставить себе возможность "сохранить честь мундира". Я считаю, что это тоже повлияло отрицательно. В кассацию подали совершенно правильно, но только зря публично, не стоило делать из этого новость до рассмотрения ходатайства об УДО", - заявил адвокат.

3 ноября адвокат от "Команды против пыток"* попросил кассационный суд в Пятигорске отменить приговор, вынесенный в Чечне Зареме Мусаевой, в связи с бездоказательностью обвинений и нарушениями законов.

Мусаевой остался еще пока довольно большой срок, подчеркнул адвокат. "Что делать в колонии больному человеку, который не участвует по состоянию здоровья ни в какой трудовой деятельности? Но результат для меня абсолютно предсказуемый. Очень редко такое бывает, что человек выходит сразу, как у него появляется возможность подавать на УДО. В моей практике такое было только однажды, и это были очень хорошие отношения с администрацией у моего подзащитного. Обычно же если осталось сидеть меньше года - часто удовлетворяют, а если больше года - то редко. Чем меньше срок остается к отбытию, тем больше шанс на УДО. Ну и конечно - важна характеристика администрации колонии, проще говоря - отношения осужденного с администрацией. А в данном случае и срок еще большой остается, и отношение к осужденной сложное", - заключил собеседник.

Решение суда не удивительно, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" краснодарский юрист Михаил Беньяш*. "Колония выдала свои возражения, не подключив к их составлению мозги. Обычная копипаста на основе сотен других возражений на ходатайства об УДО. Это обычная практика. Ничего выходящего за рамки", - сказал он.

Беньяш указал на возможную материальную заинтересованность сотрудников ФСИН. "Колонии до сих пор считают, что единственным лицом, которое может инициировать УДО, является сама колония. Это отличный финансовый поток кормления чиновников ФСИН, и они совсем без радости относятся к перспективе бесплатного УДО. Это не говоря уже о политической составляющей (в деле Мусаевой). Так что УДО по инициативе осужденного, конечно, теоретически возможно, но очень сложно. У меня на памяти только один случай, когда колония возражала - и осужденный вышел по УДО. Это дело Евгения Витишко, осужденного за хулиганство из-за надписи на заборе Александра Ткачева. Но то было в совсем другие, вегетарианские времена", - отметил Беньяш*.

Он предположил, что сотрудники банка "на автомате подготовили возражение на основе сотен других, даже особо его не читая". "Если судья внесет формулировку о непогашении ущерба в постановление, в чем я сомневаюсь, то это будет неплохой апелляционный повод для защиты. Может, даже получится и отменить", - заключил юрист.

Адвокат, нанятый семьей, подавал свое ходатайство об УДО, и у этого ходатайства были шансы на успех, но работа по нему не получилась, потому что мама написала заявление, что хочет, чтоб ее интересы представлял адвокат от "Команды против пыток"*, рассказал сын Заремы Мусаевой, юрист и правозащитник Абубакар Янгулбаев.

"Мы подали ходатайство (об УДО) в Шалинский городской суд, но оно было снято с рассмотрения в связи с тем, что после разговора с Савиным мама отказалась от найденного нами адвоката и сказала, что хочет, чтоб ее интересы представлял Савин. При этом в ответе суда по нашему ходатайству подтверждались изложенные в нем доводы, суд указал на то, что, действительно, основания для УДО есть. Проблема была только в том, что мама сама отказалась, написала заявление на другого адвоката, чтоб он занимался ее УДО", - рассказал Янгулбаев.

Правозащитник подчеркнул, что они, вместе с нанятым семьей адвокатом, действовали максимально сдержанно в информационном плане. "Не было задачи скандалить, устраивать "хайп". Мы в своем ходатайстве не воевали против врага, а просили его вернуть беззащитную болеющую пленницу. Я считаю, что всяческие анонсы и огласка на стадии ходатайства об УДО сыграли далеко не на пользу маме", - пояснил собеседник.

По его мнению, сегодняшнее решение суда "априори незаконное". "В том числе оно и необоснованное, так как по всем основаниям маму должны выпустить - начиная от ее состояния здоровья и заканчивая мелочами - что у нее нет нарушений, характеристики хорошие, что она ранее не судима и прочее", - скала Янгулбаев корреспонденту "Кавказского узла".

Он предположил, что решение по УДО принимал глава Чечни. "Наверное, у него до последнего не узнавали окончательное решение, судья взял перерыв, чтобы получить указания, что делать, а Кадыров запретил ее выпускать", - сказал Янгулбаев корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что 4 июля суд приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 года колонии, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского. 12 сентября Верховный суд Чечни снизил срок наказания Мусаевой до пяти лет и постановил перевести ее в колонию-поселение.Мусаева 27 сентября была этапирована в колонию-поселение в Аргуне.

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Материалы о преследовании семьи Янгулбаевых собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

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