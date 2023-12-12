Суд в Чечне отказал Зареме Мусаевой в УДО

12 декабря 2023, 11:31

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Шалинский городской суд отказал Зареме Мусаевой в условно-досрочном освобождении.

Как информировал "Кавказский узел", 11 декабря защита на заседании суда в Чечне озвучила аргументы для условно-досрочного освобождения Заремы Мусаевой, суд назначил оглашение решения на 12 декабря.

Шалинский городской суд отказал Зареме Мусаевой в условно-досрочном освобождении (УДО), сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" ее адвокат Александр Савин.

После оглашения решения суда Мусаева сказала: "Ничего. Все, что ни делается, все к лучшему", передал телеграм-канал "Осторожно, новости".

"Кавказский узел" также писал, что 5 декабря администрация колонии-поселения в Аргуне, где отбывает наказание Мусаева, выступило против ее освобождения. Руководство колонии заявило, что Мусаева находится в исправительном учреждении непродолжительное время, также оно указало, что Мусаева не признала вину.

Напомним, 4 июля суд приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 года колонии, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского. 12 сентября Верховный суд Чечни снизил срок наказания Мусаевой до пяти лет и постановил перевести ее в колонию-поселение.

Мусаева 27 сентября была этапирована в колонию-поселение в Аргуне. 23 ноября стало известно, что Шалинский горсуд назначил рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении Мусаевой на 11 декабря. По мнению, правозащитников шанс у Мусаевой на УДО есть, но решение зависит от властей Чечни.

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Материалы о преследовании семьи Янгулбаевых собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

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