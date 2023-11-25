Правозащитники оценили шансы на досрочное освобождение Мусаевой

25 ноября 2023, 15:00

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У Заремы Мусаевой есть шанс на условно-досрочное освобождение, но решение о нем зависит от властей Чечни, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Состояние Мусаевой улучшилось после лечения, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля суд приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 года колонии, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского. 12 сентября Верховный суд Чечни снизил срок наказания Мусаевой до пяти лет и постановил перевести ее колонию-поселение. 27 сентября она была этапирована в колонию-поселение в Аргуне. 23 ноября стало известно, что Шалинский горсуд назначил рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении Мусаевой на 11 декабря.

Состояние здоровья Заремы Мусаевой за время содержания в СИЗО существенно ухудшилось. В июле защита заявила об ухудшении состояния Мусаевой (в числе симптомов были названы высокое давление, высокий уровень сахара в крови, регулярные кровотечения из носа) и потребовала провести полноценное медицинское обследование. Зарема Мусаева прошла лечение и обследование в больнице, после чего в августе ее вернули в СИЗО Грозного. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Состояние здоровья Заремы Мусаевой заметно улучшилось, сообщил сегодня ее адвокат Александр Савин. "Состояние здоровья Заремы Мусаевой претерпело существенное улучшение после стационара и медикаментозного лечения. Состояние стабилизировалось на этом, относительно нормальном уровне. Она чувствует себя удовлетворительно в целом", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, в последний раз он видел подзащитную 10 дней назад. "Был у нее 15 ноября. Жалоб на условия содержания [у нее] нет", - сказал Савин.

Дело Мусаевой уникально тем, что ее фактически наказывают за деятельность сыновей и мужа, указал чеченский правозащитник Оюб Титиев. "Таких громких дел, которые дошли до суда, не помню. А преследование и похищения родственников за деятельность близких и дальних родственников были", - сказал Оюб Титиев корреспонденту "Кавказского узла".

Зарема Мусаева - супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

По мнению правозащитника, есть шансы на то, что Мусаеву освободят. "Шансы, я бы сказал, 50 на 50. Все зависит от указания сверху", - сказал Титиев.

Руководитель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* также не припомнила другие случаи, когда женщину лишали свободы за деятельность мужчин из ее семьи. "Я помню, что преследовали, увольняли с работы, угрожали, оскорбляли, но не помню ни одного случая, чтобы женщину сажали за те или иные действия сыновей и мужа. В этом смысле это уникальный случай, к большому моему сожалению", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитница выразила надежду, что 11 декабря суд примет решение об освобождении Мусаевой. "Она достаточно настрадалась. Уже время отпустить ее. Она не должна нести ответственность за сына или мужа. Пусть власти с ними решают свои вопросы, а ее надо освободить", - сказала Ганнушкина.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев также назвал дело Мусаевой уникальным. "Я не припомню, чтобы женщину так наказывали, привлекали [к ответственности] через такие обвинения по УК РФ. Это очень плохой пример, который является уникальным в своем роде. Так показательно никакую женщину [в Чечне] еще не наказывали", - сказал Руслан Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

При этом было много случаев внесудебных наказаний чеченских женщин, подчеркнул Кутаев. "Считаю необходимым указать, что жесточайшие преступления совершались чеченскими властями, силовыми структурами России в отношении женщин из-за действий их мужей и сыновей. Их похищали, пытали, унижали, но все это происходило без суда и следствия", - сказал он.

Материалы о преследовании семьи Янгулбаевых собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

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