Фадеев призвал забрать у чеченских следователей дело Мусаевой

04 февраля 2022, 17:10

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Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев обратился к главе Следкома России с предложением передать расследование дела Заремы Мусаевой на федеральный уровень или следователям управления Следкома по СКФО. Свою просьбу он мотивировал тем, что дело Мусаевой тесно увязано с конфликтом между чеченскими властями и семьей Янгулбаевых.

Как писал "Кавказский узел", 31 января Telegram-канал Baza сообщил, что Зарема Мусаева стала подозреваемой по уголовному делу о насилии в отношении представителя власти. Мусаевой инкриминируют, что, когда ее доставили в отделение полиции, она расцарапала одному из силовиков лицо. У адвокатов до сих пор нет официальных сведений об уголовном деле Мусаевой, и им не дают встретиться с ней, сообщил 1 февраля юрист "Комитета против пыток"* Олег Хабибрахманов. Старопромысловский райсуд Грозного 1 февраля постановил арестовать Мусаеву на два месяца, до 1 апреля, по делу о применении к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья. Правозащитники указали на нарушения закона, которые чеченские силовики допустили в отношении Мусаевой.

Супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева 20 января была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный, после чего Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января он обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и потребовал задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. После этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев, покинул Россию еще в конце 2021 года. Другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. О том, какие обвинения озвучил Кадыров, и что ему ответили Янгулбаевы, и какую роль сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова".

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев обратился к главе Следкома России Александру Бастрыкину в связи с делом Заремы Мусаевой. По мнению членов Совета, уголовное дело супруги бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева тесным образом связано с конфликтом между руководством Чечни и сыновьями Мусаевой, "которых называют администраторами интернет-ресурса, публикующего оскорбительные тексты в адрес руководства Чечни", сообщил сегодня Совет по правам человека.



"Риторика с обеих сторон приобрела крайне острый характер, вплоть до публичных заявлений должностных лиц Чеченской Республики с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых. В сложившейся ситуации ход и результаты расследования уголовного дела в отношении Заремы Мусаевой могут быть дискредитированы и оценены обществом как предвзятые и необъективные", - приводится фрагмент заявления на сайте Совета.

1 февраля депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов опубликовал в Instagram видео, в котором на чеченском языке пригрозил расправой членам семьи Янгулбаевых и наказанием тем, кто сделает перевод этих его слов на русский язык. Свои угрозы он обосновал кровной местью. Обещание депутата Госдумы Адама Делимханова отрезать головы Янгулбаевым и переводчикам его слов на русский язык вполне можно рассматривать как угрозу, поэтому власти России обязаны немедленно отреагировать, указали кавказоведы и правозащитники. С ними согласился юрист "Комитета против пыток"* Абубакар Янгулбаевкоторый призвал возбудить против Делимханова уголовное дело.

Чтобы "снизить градус напряженности", Фадеев призвал передать расследование уголовного дела в отношении Заремы Мусаевой "из производства должностных лиц Следственного управления СК России по Чеченской Республике следователям Главного следственного управления СК России по СКФО либо следователю Центрального аппарата СК России", указано на сайте Совета.

Напомним, 2 февраля на митинге в центре Грозного его участники вслед за руководством республики озвучили проклятия в адрес семьи Янгулбаевых. Провластные чеченские медиа назвали митинг стихийным и сообщили об участии в нем 400 000 человек. Муфтий Чечни объявил собравшимся, что Янгулбаевы оскорбили чувства верующих. Чеченские чиновники выступили с осуждением семьи Янгулбаевых, а собравшиеся местные жители сожгли портреты членов этой семьи. Они также призвали Путина прекратить работу "Новой газеты", телеканала "Дождь"** и "Комитета против пыток"*. Митинг был нужен Кадырову, чтобы подкрепить свою вражду с Янгулбаевыми "позицией народа" и продемонстрировать Кремлю на фоне критики от правозащитников, что чеченские власти хорошо контролируют ситуацию в республике, сочли опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

3 февраля телекомпания "Грозный" сообщила, что на митинге в селении Гойты родственники Янгублаевых и Мусаевых и члены тейпа Келой отреклись от своих родных и пообещали отомстить им. В частности, на митинге выступил Сайд-Амин Янгулбаев, который приходится братом Сайди Янгулбаеву. Часть пользователей, комментируя сегодня сюжет о митинге на странице телекомпании в Instagram, потребовала освободить Зарему Мусаеву. Видео с Сайд-Амин Янгулбаевым утешило и обрадовало его племянника Абубакара Янгулбаева. Это видео свидетельствует о том, что подвергшийся похищению дядя жив, пояснил он.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

* "Комитет против пыток" был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо - "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.