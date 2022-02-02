Правозащитники указали на нарушения в деле Мусаевой

02 февраля 2022, 16:17

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Чеченские силовики проигнорировали требования пустить адвокатов к Зареме Мусаевой и предоставить информацию об уголовном деле, а нижегородские следователи почти две недели не реагируют на заявления о нарушениях при ее задержании, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 31 января Telegram-канал Baza сообщил, что Зарема Мусаева стала подозреваемой по уголовному делу о насилии в отношении представителя власти. Мусаевой инкриминируют, что, когда ее доставили в отделение полиции, она расцарапала одному из силовиков лицо. У адвокатов до сих пор нет официальных сведений об уголовном деле Мусаевой, и им не дают встретиться с ней, сообщил вчера, 1 февраля, юрист "Комитета против пыток"* Олег Хабибрахманов. Сегодня стало известно, что Старопромысловский райсуд Грозного 1 февраля постановил арестовать Мусаеву на два месяца, до 1 апреля, по делу, возбужденному по части 2 статьи 318 УК РФ (применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья).

20 января Зарема Мусаева, супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный, где суд арестовал ее на 15 суток. 28 января чеченские силовики продемонстрировали юристам, которые добивались встречи с Заремой Мусаевой, ее заявление об отказе от услуг адвоката. Правозащитники, в том числе сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев, заявили, что на нее оказывалось давление.

Чеченские силовики так и не подтвердили информацию об уголовном деле Заремы Мусаевой по статье о насилии к представителю власти, сообщил 1 февраля корреспонденту "Кавказского узла" председатель "Комитета против пыток"* Сергей Бабинец. "Кроме информации от [Telegram-канала] Baza, нет вообще ничего", - сказал Бабинец.

Официальные документы об уголовном деле получить не удается, подтвердил сын Мусаевой, бывший юрист северокавказского отделения "Комитета против пыток"* Абубакар Янгулбаев. "У нас вообще нет никаких официальных документов. Нам их даже не дают - ни после звонков, ни после запросов", - сказал Янгулбаев корреспонденту "Кавказского узла", не исключив, что это "дело без доказательств", нужное лишь затем, чтобы удерживать его мать в силовой структуре.

В то же время, по мнению Янгулбаева, огласка ситуации и вмешательство омбудсмена Татьяны Москальковой "полезно и нужно". "И любое внимание извне Чечни крайне необходимо для юридической чистоты. Но правоохранители в Чечне категорически игнорируют требования закона", - сказал Абубакар Янгулбаев.

26 января чеченский омбудсмен Мансур Солтаев сообщил, что к нему в очередной обратилась уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, попросив поинтересоваться состоянием здоровья Мусаевой. Москалькова обращалась к Солтаеву и ранее, следует из ее сообщения, опубликованного в Instagram 22 января. "Ситуация с Заремой Мусаевой, которая была доставлена из Нижнего Новгорода в Чечню, требует проверки. В частности, остается открытым вопрос, было ли у сотрудников правоохранительных органов одного субъекта Российской Федерации разрешение МВД России на осуществление деятельности на территории другого субъекта. Также необходимо выяснить, получала ли Зарема Мусаева повестку явиться на допрос к следователю. Обратилась с просьбой провести проверку к прокурору Чеченской Республики Шарпудди Муайдовичу Абдул-Кадырову. Нахожусь на постоянной связи с уполномоченным по правам человека в Нижегородской области Оксаной Анатольевной Кислициной и уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике Мансуром Муссаевичем Солтаевым. Омбудсмен Чечни встретился с женщиной и сообщил, что у нее есть все необходимые лекарства, так как она диабетик", - написала в тот день Татьяна Москалькова.

Татьяна Москалькова "очень добросовестно отрабатывает в этой ситуации как федеральный омбудсмен - по крайней мере, в рамках своих не слишком больших полномочий", высказал мнение правозащитник, член президентского Совета по правам человека Игорь Каляпин.

При этом он считает, что чеченские полицейские действовали в Нижегородской области законно. "Они, очевидно, согласовывали свои действия с ГУ МВД по Нижнему Новгороду, и никаких вопросов в том, чтобы полицейские из одного региона могли осуществлять законные действия на территории другого региона, нет", - сказал Каляпин корреспонденту "Кавказского узла".

Но, по мнению правозащитника, в самих действиях силовиков есть признаки нарушений закона "О статусе судей". "Сайди Янгулбаев - федеральный судья, хоть и в отставке, на него закон о статусе судей распространяется в полной мере. И есть часть 1 статьи 16 (этого закона), которая запрещает вторжение в его рабочие и жилые помещения без его согласия, а произошло именно это, и есть часть 2 статьи 9, которая говорит о том, что члены семьи федерального судьи находятся под особой защитой государства, и все правоохранительные органы, включая ФСБ, обязаны предпринять все необходимые действия для защиты членов семьи федерального судьи по его заявлению", - пояснил Каляпин.

Он также считает, что Зарема Мусаева была задержана с нарушением закона "О полиции". "Как Зарему выволакивали, то, что они не взяли жизненно необходимые ей лекарства, верхнюю одежду, обувь и так далее... Всё то, что они тут творили, это нарушение конкретных статей закона о полиции, равно как и закона о статусе судей. Силовики не имели права так действовать", - подчеркнул правозащитник.

Каляпин напомнил, что адвокат Наталья Добронравова, присутствовавшая в квартире Янгулбаевых во время задержания Мусаевой и также получившая удары от силовиков, "была готова и выражала желание ехать в Чечню вместе со своей доверительницей на это следственное действие (допрос), чтобы оказывать Мусаевой квалифицированную юридическую помощь, которая гарантируется статьей 48 Конституции России".

Это зафиксировано на видео, есть обращение Добронравовой в прокуратуру по этому поводу, отметил Каляпин. По его словам, если силовики не дали Добронравовой возможности сопровождать Мусаеву на допрос и даже ударили ее, то это нарушение и закона об адвокатуре.

"Если что и проверять, то это обоснованность этого так называемого принудительного привода. Потому что, во-первых, вызывает большие сомнения, что допрос Мусаевой в качестве свидетеля по тому уголовному делу, на которое они ссылаются, вообще был нужен. Каким образом Мусаева может быть свидетелем по уголовному делу, возбужденному через два года после того, как семья покинула республику, мне непонятно. Это искусственно созданный повод для ее вызова в качестве свидетеля, и это нужно выяснять, изучая материалы дела, на которое они ссылаются, и проверять действия следователя, который выписал это постановление о принудительном приводе", - заявил Каляпин.

Кроме того, по его мнению, следует "проверять по материалам там, в Чечне", действительно ли направлялись повестки Янгулбаевым. "Дело в том, что принудительный привод применяется в тех случаях, когда свидетель - в данном случае - был трижды надлежаще уведомлен о вызове на допрос. Полицейские ссылаются на то, что Янгулбаевым направлялись повестки. Но они, во-первых, направлялись по другому адресу, неправильному, во-вторых, как поясняет хозяин квартиры, куда направлялись повестки, туда никаких повесток тоже не приходило. Скорее всего, никаких повесток туда не направлялось, и это всё нужно проверять, изучая материалы уголовного дела в Чеченской Республике", - отметил он.

Проверить следует и обстоятельства, которые произошли после того, как Мусаеву привезли в Чечню, считает Игорь Каляпин. "Этот административный материал по хулиганству, за что она получила 15 суток... Наши адвокаты со всем этим почему-то ознакомиться не смогли, им в этом постоянно отказывают. Непонятно, что там за хулиганские действия произошли, за что ей 15 суток дали, кто был этому свидетелем... Это выглядит очень подозрительно. И вот, скоро эти 15 суток истекают, а в отношении Мусаевой возбудили уголовное дело по статье 318 и якобы ее уже перевели в СИЗО. (Дополнение "Кавказского узла" от 16.46 мск 02.02.2022: Эти слова Игорь Каляпин сказал до того, как стало известно об аресте Мусаевой по уголовному делу.) Это всё происходит без адвокатов, Мусаева за всё это время никому ни разу не позвонила, ей такую возможность не дали, хотя у нее было право позвонить и когда она была свидетелем, и когда стала административно задержанной. И это всё вызывает очень серьезные подозрения, и это всё нужно проверять", - сказал Каляпин.

При этом в реалиях Чеченской Республики "никакой прокурор в сложившихся обстоятельствах никакой проверки провести не сможет", считает правозащитник. "Если [Рамзан Кадыров] сказал, что вся семья Янгулбаевых замешана в пособничестве террористам, в ведении экстремистского Telegram-канала, и все они за это будут отвечать, значит [...] никакой прокурор никакой проверки не проведет", - указал он.

Он подчеркнул, что действия всех, кто принимает участие в этом деле, "вносят какой-то вклад", это касается в том числе и обращения Москальковой. "Решающего значения оно иметь не будет, но вносит свой вклад. Кадыров не то, что Москалькову, он генпрокурора, главу МВД и кого угодно может послать куда подальше. Ему наплевать на всех, кроме президента Путина. Москалькова продемонстрировала свою информированность и свою озабоченность - это всё, что она в этой ситуации, по-видимому, может сделать", - заключил Игорь Каляпин.

Правозащитники не получили ответы на жалобы на чеченских силовиков

Заявления о возможном превышении полномочий чеченскими силовиками были поданы в правоохранительные органы в тот же день, когда Зарему Мусаеву увезли, уточнил Сергей Бабинец.

"Около 23 часов 20 января я, вместе с адвокатом Добронравовой, приехал в СУ СК РФ по Нижегородской области, где подал сообщение о преступлении, в котором попросил руководителя управления провести проверку [...] по факту возможного превышения должностных полномочий сотрудниками УМВД России по Чеченской Республике, выразившегося в насильственном задержании Заремы Мусаевой, незаконном проникновении в жилище федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева и применения незаконного насилия к Зареме, Сайди, их дочери и адвокату Добронравовой. Данное сообщение у меня отказались принимать нарочно, по этой причине я подал его посредством опускания в ящик. На следующий день сообщение было зарегистрировано", - сказал он.

Правозащитник добавил, что к 1 февраля ответ на обращение ему не поступил. "Так же, как и не поступил ответ на жалобу, поданную мной в СУ СК РФ по Нижегородской области 27 января по факту неполучения ответа на поданное ранее сообщение о преступлении. Я неоднократно звонил в СУ СК с целью узнать судьбу своего сообщения, мне отвечают, что оно находится в СУ СК на рассмотрении у сотрудника контрольно-следственного отдела", - рассказал Бабинец.

Он добавил, что, если ответов не будет, это будет обжаловано в прокуратуру и суд. "Мы будем продолжать добиваться встречи с Мусаевой, проведения расследования по факту насильственного задержания, применения насилия к членам семьи Янгулбаева. Мы подавали запросы, обращения, сообщения о преступлении - в Следственный комитет, в прокуратуру, в Генпрокуратуру, в полицию, в суд, равно как в Нижнем Новгороде, так и в Чечне мы обращались, мы пытались получить доступ к материалам судебного производства по административке, пытались попасть к Зареме в спецприемник, но нам везде либо отказывают, либо не отвечают. Пока нам ни в Чечне, ни в Нижнем Новгороде не дали ни одного ответа на обращения, равно как и никто из полиции или из СК нас даже не попытался опросить по факту произошедшего", - рассказал он.

Напомним, после задержания Мусаевой Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января он обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и потребовал задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. После этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев покинул Россию еще в конце 2021 года. Другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма, сообщило 31 января МВД Чечни.

1 февраля высокопоставленные чеченские чиновники и силовики выступили с резким осуждением членов семьи Янгулбаевых, адресовали им проклятия и оскорбления и пригрозили расплатой. Поводом для возмущения стали высказывания о Кунта-хаджи Кишиеве, пояснила ЧГТРК "Грозный", назвав автором скандальной аудиозаписи Ибрагима Янгулбаева. Рамзан Кадыров, в свою очередь, сравнил Янгулбаевых с Хаттабом и Басаевым, а его советник, депутат Госдумы Адам Делимханов в видеообращении на чеченском языке пригрозил физической расправой членам семья Янгулбаевых и наказанием тем, кто сделает перевод его слов на русский язык. Правоохранительные органы, в том числе генпрокуратура, должны дать оценку этим угрозам, заявили сегодня депутаты Госдумы РФ Николай Арефьев и Вячеслав Мархаев.

При этом Кремль 1 февраля публично дистанцировался от ситуации с Кадыровым и Янгулбаевыми. Сыновья Сайди Янгулбаева, публично связывающие преследование семьи с Рамзаном Кадыровым, находятся за границей, и если были их обращения, то "это вопрос правоохранительных органов", пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. У Кремля нет возможности и планов вникать в обоснованность претензий к Рамзану Кадырову в связи с преследованием семьи Янгулбаевых, подчеркнул он.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

* "Комитет против пыток" был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо - "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.