Елена Милашина и Александр Немов подверглись нападению в Чечне

04 июля 2023, 07:09

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Группа вооруженных людей напала сегодня в Чечне на журналиста "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые прибыли в республику на судебный процесс по делу Заремы Мусаевой.

По данным правозащитников, нападение на адвоката Александра Немова и журналиста "Новой газеты" Елену Милашину произошло в Чечне сегодня рано утром.

"Как сообщили пострадавшие, их автомобиль блокировали вооруженные люди по дороге из аэропорта. Милашину и Немова сильно избили, отобрали и разгромили технику. По предварительной информации, их доставили в больницу", – сообщила сегодня в своем Telegram-канале "Команда против пыток".

Немов и Милашина приехали в Грозный, чтобы освещать судебный процесс по делу Заремы Мусаевой. Суд должен сегодня огласить ей приговор, сказано в сообщении.

На 07.09 мск на сайтах МВД по Чечне и следственного управления СКР по республике нет комментариев относительно сообщения о нападении на Милашину и Немова.

"Кавказский узел" также писал, что Елена Милашина ранее уже подвергалась нападениям в Чечне. Так, 6 февраля 2020 года в Грозном на нее и краснодарского адвоката Марину Дубровину напала группа мужчин и женщин. Врачи диагностировали у Милашиной ушибы, а врач, осматривавший Дубровину, сделал это "на расстоянии", заявив, что "все в порядке", рассказала Милашина. Полиция рапортовала о начале проверки по заявлению журналистки. Нападение на Милашину и Дубровину связано с их работой, предположили правозащитники.

Елена Милашина считает, что ее и Дубровину избили в связи с посещением суда над Исламом Нухановым, который снял видео о роскошной жизни чеченских чиновников. 27-летнего Нуханова после пыток обвинили в хранении патронов.

Подробнее о случаях нападений на журналистов и правозащитников в Чечне, а также об угрозах в адрес Елены Милашиной можно прочитать в докладе правозащитной организации Human Rights Watch "Как по минному полю: чеченские власти против несогласных", опубликованном на "Кавказском узле".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.