Продлен срок ареста Заремы Мусаевой

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Суд в Грозном продлил до 24 февраля срок ареста Заремы Мусаевой по делу о дезорганизации работы СИЗО.

Как писал "Кавказский узел", 8 января стало известно, что Верховный суд Чечни отказался удовлетворить жалобу защиты на меру пресечения Зареме Мусаевой по новому уголовному делу о дезорганизации работы СИЗО. Правозащитники отметили, что адвоката уведомили о заседании за полтора часа до его начала.

11 ноября 2024 года стало известно, что в отношении Заремы Мусаевой возбуждено новое уголовное дело. По версии следствия, она совершила нападение на сотрудника колонии-поселения, который сопровождал ее в дневной стационар для лечения. Следствие считает, что Мусаева, возвращаясь с лечения из дневного стационара республиканского эндокринологического диспансера в одной машине с сотрудником колонии-поселения, нанесла ему "удар ладонью в область шеи", а также "сорвала левый погон с его формы".

Висаитовский районный суд Грозного продлил сегодня меру пресечения Зареме Мусаевой и оставил её под стражей до 24 февраля, сообщила сегодня Команда против пыток*.

Как сообщил адвокат Александр Савин, при принятии решения суд сослался на то, что Мусаева ранее судима за умышленные преступления, в настоящее время судимость не снята и не погашена, а женщину вновь обвиняют в умышленном преступлении — дезорганизация деятельности колонии (часть 2 статьи 321 УК).

Суд также считает, что Мусаева может напасть на сотрудников колонии. При этом защита указывала на то, что это невозможно: Мусаева долгое время передвигается только при помощи костылей из-за тяжелого заболевания, говорится в публикации.

Напомним, обвинение в дезорганизации деятельности колонии Зареме Мусаевой было предъявлено 13 декабря 2024 года, ей грозит до пяти лет заключения. Мусаева отрицает обвинения. Руководитель Команды против пыток* Сергей Бабинец связал новое дело с постом в соцсети одного из сыновей Мусаевой.

Зарема Мусаева в СИЗО передвигается на двух костылях, в больницу ее не возят. Ее беспокоят боли в ногах, но лечения в больнице она не получает. Статья, которую вменили Мусаевой, чаще всего применяется при бунтах в колонии.

"Кавказский узел" также писал, что 4 июля 2023 года суд приговорил Мусаеву к пяти с половиной годам заключения, признав ее виновной в нападении на полицейского. Апелляционная инстанция снизила срок наказания до пяти лет. Кассационный суд срок наказания Мусаевой сократил еще на три месяца – до четырех лет и девяти месяцев. Защита настаивает на ее невиновности. Подробности дела Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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