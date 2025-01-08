Юристы сочли действия суда в Чечне нарушением права Мусаевой на защиту

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Уведомление адвоката за полтора часа до начала о заседании Верховного суда Чечни, который оставил под стражей Зарему Мусаеву по делу о дезорганизации работы колонии, нарушило равноправие сторон и право на защиту.

Как писал "Кавказский узел", 13 декабря 2024 года Зареме Мусаевой предъявлено обвинение в дезорганизации деятельности колонии, ей грозит до пяти лет заключения. Мусаева отрицает обвинения. Правозащитник связал новое дело с постом в соцсети одного из сыновей Мусаевой.18 декабря 2024 года суд в Чечне отправил Зарему Мусаеву под стражу по уголовному делу о дезорганизации деятельности колонии. 19 ноября 2024 года стало известно, что подозреваемая по новому делу Зарема Мусаева переведена в следственный изолятор Грозного. Она передвигается на двух костылях, в больницу ее не возят.Зарему Мусаеву беспокоят боли в ногах, но лечения в больнице она не получает. Новое дело о дезорганизации работы колонии правозащитники считают не связанным с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Статья, которую вменили Мусаевой, чаще всего применяется при бунтах в колонии, указал юрист.

Верховный суд Чечни отказался удовлетворить жалобу защиты на меру пресечения Зареме Мусаевой по новому уголовному делу. Решение было вынесено 28 декабря 2024 года, защита еще не получила его.

"Не получили, потому что заседание апелляционной инстанции проходило в последний рабочий день 2024 года. А рабочий 2025 год еще не начался", - рассказали «Кавказскому узлу» в Команде против пыток*. Правозащитники отметили, что адвоката уведомили о заседании за полтора часа до его начала, адвокату удалось организовать видеоконференцсвязь для участия в заседании.

Состояние здоровья Мусаевой не позволяет ей передвигаться без костылей. "Мусаева передвигается на костылях с весны 2024 года, в связи с болями в коленных суставах, и продолжает передвигаться на них в данный момент. Ей оказывается необходимая медицинская помощь, она получает необходимые медицинские препараты, в том числе от диабета", - отметили в КПП*.

С точки зрения состояния здоровья Мусаевой, нет никакой разницы между нахождением ее в условиях СИЗО или колонии.

"Ухудшение состояния здоровья Мусаевой, в принципе, связано с ее отбыванием наказания в виде лишения свободы, поскольку в отношении осужденных реализуются режимные ограничения, предусмотренные законодательством. В результате чего она не может получить полноценного необходимого ей лечения и реабилитации здоровья», - указали в Команде против пыток*.

Адвокат должен быть информирован о дате и времени судебного заседания за семь суток, подчеркнула юрист Центра защиты прав человека «Мемориал»*.

"По общему правилу, предусмотренному частью 2 статьи 389.11 Уголовно-процессуального кодекса РФ, о месте, дате и времени судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу стороны должны были быть извещены не менее чем за 7 суток до его начала», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, несвоевременное извещение адвокатов стало практикой. "В данном случае это требование нарушено, что следует рассматривать как элемент нарушения права на защиту и права на справедливость разбирательства, поскольку у обвиняемой и адвоката должно быть достаточное время для подготовки к судебному заседанию. К сожалению, несвоевременность извещений судами адвокатов весьма распространенное явление", - указала она.

Адвокат Тимур Филиппов считает, что в российской правоприменительной практике такое экстренное проведение заседаний встречается политически мотивированных делах.

"Закон не регламентирует точное время уведомления сторон перед рассмотрением жалобы на меру пресечения, но требует, чтобы стороны имели возможность участвовать в процессе и готовиться к нему. В таких случаях экстренное рассмотрение может быть инструментом давления на защиту и минимизации возможностей адвоката для полноценного представления позиции подзащитного", - сказал он «Кавказскому узлу».

По его мнению, уведомление адвоката за полтора часа до заседания является нарушением УПК РФ.

"Это прямое нарушение принципа состязательности и равноправия сторон, закрепленных в статье 16 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Согласно статье 108 Уголовно-процессуального кодекса РФ, защита должна быть уведомлена о судебном заседании заблаговременно, чтобы обеспечить полноценное участие. Полтора часа – недостаточный срок для подготовки к заседанию, что фактически лишает сторону защиты возможности эффективно защищать права клиента. Такое нарушение может быть основанием для признания судебного решения незаконным, но на практике в подобных случаях добиться справедливости бывает крайне сложно", - указал он.

Напомним, 11 ноября 2024 года стало известно, что в отношении Мусаевой возбуждено новое уголовное дело. По версии следствия, она совершила нападение на сотрудника колонии-поселения, который сопровождал ее в дневной стационар для лечения. Следствие считает, что Мусаева, возвращаясь с лечения из дневного стационара республиканского эндокринологического диспансера в одной машине с сотрудником колонии-поселения, нанесла ему "удар ладонью в область шеи", а также "сорвала левый погон с его формы".

"Кавказский узел" также писал, что 27 июня 2024 года Шалинский горсуд во второй раз не удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Заремы Мусаевой. Суд объяснил, что она не возместила ущерб по делу о мошенничестве и поставлена в колонии на профилактический учет. 12 ноября Верховный суд Чечни вернул в горсуд для нового рассмотрения ходатайство об УДО Мусаевой.

Суд 4 июля 2023 года приговорил Мусаеву к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии, признав ее виновной в нападении на полицейского. Апелляционная инстанция снизила срок наказания до пяти лет и постановила перевести Мусаеву в колонию-поселение. Кассационный суд сократил еще на три месяца – до четырех лет и девяти месяцев, срок наказания Мусаевой. Защита настаивает на ее невиновности. Подробности дела Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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