Европарламент потребовал освободить Зарему Мусаеву

05 октября 2023, 19:14

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Резолюция, которая осуждает политически мотивированное похищение и судебное преследование Заремы Мусаевой, принята сегодня Европарламентом. Этот документ важен не только как призыв к освобождению Мусаевой, но и как констатация нарушений прав человека в Чечне, отметил Абубакар Янгулбаев.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября Верховный суд Чечни снизил срок лишения свободы Зареме Мусаевой до пяти лет и заменил срок в колонии общего режима на колонию-поселение. Правозащитники и адвокаты отметили, что у Мусаевой появилось право пересчитать отбытый срок в СИЗО, а также просить об условно-досрочном освобождении. 27 сентября она была этапирована в колонию-поселение в Аргуне. Представители "Команды против пыток"* сообщили, что руководство колонии в Аргуне поставило Мусаеву на профилактический учет сроком на три месяца. 4 октября сын Мусаевой Абубакар Янгулбаев сообщил, что нанятый семьей адвокат направил ходатайство об условно-досрочном- освобождении.

Чеченские силовики увезли Зарему Мусаеву (супругу бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева) 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. В Грозном ей было предъявлено обвинение в нападении на полицейского. Суд в Грозном рассматривал ее дело с июня 2022 года. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Сегодня в Европарламенте была принята резолюция, осуждающая политически мотивированное похищение и судебное преследование Заремы Мусаевой в Чечне, а также призывающая к ее немедленному освобождению. Резолюция выражает серьезную обеспокоенность в связи с преследованиями и нападениями на юристов и журналистов, которые сопровождали Мусаеву в ходе ее судебного процесса. Документ также призывает международное сообщество реагировать на тревожную ситуацию с правами человека в России, включая Чеченскую Республику, написал в своем Телеграм-канале сын Заремы Мусаевой Абубакар Янгулбаев.

Ситуация с правами человека в Чечне остается "катастрофической", говорится в резолюции. Мусаева должна быть немедленно освобождена, а все факты давления и нападений на журналистов, адвокатов и правозащитников, связанных с делом Мусаевой, должны быть расследованы, отмечается в документе, опубликованном на сайте Европарламента.

"Над этой резолюцией мы работали около месяца. Идея принадлежит вице-президенту Европарламента Пине Печерно - огромное ей спасибо! Мы подключились к этой работе, и в резолюции указаны все, кто так или иначе подвергся преследованиям в связи с делом моей матери - все ее адвокаты, сотрудники "Команды против пыток"*, журналистка Елена Милашина", - сказал Абубакар Янгулбаев корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что резолюция по Мусаевой - большая победа. "В Европарламенте не только сказали о том, что похищение моей матери было политически мотивированным, не только призвали ее отпустить - а сегодня есть все основания для того, чтобы ее отпустить, ходатайство об УДО уже подано, - но и перечислили ключевые точки в отдельных сферах, где нарушаются права и свободы человека в Чечне", - заявил Янгулбаев.

На обозревателя "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова напали 4 июля в Чечне, когда они ехали на процесс по делу Заремы Мусаевой. Журналистка и адвокат были сильно избиты. Врачи сообщили, что Милашина получила черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и до 14 переломов. Реакция властей, правозащитников и адвокатов на инцидент собрана в справке "Кавказского узла" "Нападение на Милашину и Немова в Чечне".

"Кавказский узел" также писал. что нарушения прав человека на Северном Кавказе выделила в своем докладе спецдокладчица ООН по вопросу о положении в области прав человека в России Мариана Кацарова. Она отметила, что на Северном Кавказе наблюдается массовое применение пыток, внесудебных казней, насильственных исчезновений, а в в Чечне, в частности, широко распространены жесткое подавление политических оппонентов, ущемление прав женщин и преследование людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

После задержания Мусаевой глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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