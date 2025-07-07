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23:57, 7 июля 2025

Защита Мусаевой раскритиковала показания потерпевшего сотрудника ФСИН

Зарема Мусаева. Фото: https://www.topnews.ru/news_id_739397.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудник ФСИН, который проходит потерпевшим по делу Заремы Мусаевой, заявил суду, что осужденная требовала оставить ее в медучреждении и многократно оскорбляла его, чего не подтвердил ни один свидетель. 

Как писал "Кавказский узел", 24 июня сотрудник ФСИН, который проходит потерпевшим по делу Заремы Мусаевой о дезорганизации деятельности колонии, вновь не явился на допрос в суд, сославшись на состояние здоровья. Последняя свидетельница обвинения, допрошенная судом, дала показания в пользу Мусаевой. 

Вечером 20 января 2022 года люди, представившиеся сотрудниками силовых структур Чечни, ворвались в квартиру федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде и попытались увезти его на допрос. Но для подобных действий необходимо было разрешение Генпрокуратуры и Высшей квалификационной коллегии судей, вместо него в республику вывезли его супругу Зарему Мусаеву. На нее завели уголовное дело: по версии следствия, в полиции она расцарапала одному из силовиков лицо. В июле 2023 года суд приговорил Зарему Мусаеву пк 5,5 года, затем верховный суд Чечни снизил срок лишения свободы Зареме Мусаевой до пяти лет. В конце 2024 года против Мусаевой было возбуждено новое уголовное дело по факту якобы нападения на сотрудника колонии, который сопровождал ее в больницу.

На сегодняшнем заседании в Шалинском горсуде по обвинению Заремы Мусаевой в нападении на силовиков допросили потерпевшего сотрудника ФСИН. Он заявил, что у него с Мусаевой возник конфликт из-за ее лечения в больнице, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” представитель “Команды против пыток”*. 

«Сотрудник говорил о том, что Мусаева требовала оставить ее в лечебном учреждении и возмутилась тем, что ее возят туда и обратно. Но сама Зарема и свидетели знают, что в указанном лечебном учреждении не существует круглосуточного стационара, а Зарема там наблюдается с 2009 года», процитировал КПП* адвоката Александра Савина.

Утверждения сотрудника ФСИН, что Мусаева неоднократно оскорбляла его ни один из четырнадцати свидетелей, допрошенных в суде, не подтвердил, отметил защитник. Следующее заседание суда назначено на 14 июля, на нем планируются прения сторон.

Представитель КПП* добавил, что состояние здоровья Мусаевой в последнее время стабильно. «Она получает терапию и поддерживающее лечение, чувствует себя нормально - настолько нормально, насколько это возможно человеку с ее диагнозами», - отметил он.

В конце июня сотрудник Шейх-Мансуровского следственного отдела опросил пятерых из семи участвовавших в задержании Мусаевой в Нижнем Новгороде оперативников: Муслима Вашаева, Идриса Цураева, Шерипа Четаева, Беслана Абубакарова и Адама Мадигова. Полицейские заявили, что никто из них физическую силу ни к Мусаевой, ни к остальным присутствующим в квартире людям не применял. Правозащитники опубликовали видеозаписи, которые опровергают показания силовиков: на кадрах видно, как они вытаскивают Мусаеву из квартиры, держа за руки и за ноги, а потом по снегу ведут к машине в простой кофте и без обуви. Кроме того, по словам женщины, ей не дали взять с собой в дорогу жизненно необходимый ей инсулин. 

Закон о полиции позволяет сотрудникам применять силу в случаях, если задерживаемое лицо пытается скрыться, оказывает сопротивление либо угрожает жизни или здоровью полицейских, - но в любом случае, оно должно соответствовать характеру угрозы, указал адвокат Тимофей Широков

"Последний пункт самый проблемный, потому что угроза жизни или здоровью имеет оценочный характер. Например, здоровый мужик ты, - ну, значит, возможно, ты представляешь угрозу, можешь и наброситься на сотрудника полиции. Но с другой стороны должно приниматься в расчет, что сотрудники полиции обучены, вооружены, обладают хорошими физическими кондициями и так далее. А если это женщина, ребенок или старик, активного и агрессивного применения в отношении них силы не должно быть", - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”. 

По словам адвоката, действия силовиков в результате оцениваются исходя из последствий для задержанного. "Если они за руки, за ноги схватили или на асфальт уложили, то каких-то физических последствий не будет, ну может ссадина. А если человека, например, избили руками или иными средствами и есть повреждения, то это с точки зрения права очевидно превышение должностных полномочий, поскольку избиение явно не корреспондирует с возможной угрозой",- пояснил Широков.

Следователь обязан оценить доказательства с точки зрения их допустимости и достоверности, отметил представитель КПП*, говоря о показаниях оперативников, задерживавших ее в Нижнем Новгороде. "В нашем случае, если мы принимаем за факт достоверность видеозаписи, то следователь, очевидно, должен сделать вывод о том, что объяснения оперативников опровергаются видеозаписью, что их объяснения недостоверны. Думаю, следователю нужно отправлять поручение о повторном опросе с предъявлением видеозаписи - чтобы сотрудники чеченские объяснили, как Зарема оказалась на полу, почему без обуви, и в какой момент тут была убедительная беседа", - сказал он. 

При этом он отметил, что игнорирование поручений уже никаких последствий не повлечет, поскольку прошел срок привлечения силовиков к дисциплинарной ответственности. "На обращения о привлечении к дисциплинарной ответственности чеченский СК отвечал, что все поручения выполнили", - указал представитель КПП*. 

Зарема Мусаева подвергается длительному преследованию несмотря на то, что сама она не является оппонентом властей, обратил внимание правозащитник, знакомый с ситуацией в Чечне. «Она простая домохозяйка. Никакого насилия над силовиками, как мы понимаем, не было. Ее муж, скорее всего, сам был частью этой власти”, - указал он. 

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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