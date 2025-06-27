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15:41, 27 июня 2025

Чеченские полицейские отвергли информацию о применении силы при задержании Мусаевой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правозащитники указали на противоречие между показаниями силовиков и записью задержания, на которой зафиксировано как Мусаеву тащат за руки и ноги. 

Как писал "Кавказский узел", 24 июня Сотрудник ФСИН, который проходит потерпевшим по делу Заремы Мусаевой о дезорганизации деятельности колонии, вновь не явился на допрос в суд, сославшись на состояние здоровья. Последняя свидетельница обвинения, допрошенная судом, дала показания в пользу Мусаевой. 

Вечером 20 января 2022 года люди, представившиеся сотрудниками силовых структур Чечни, ворвались в квартиру федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде и попытались увезти его на допрос. Но для подобный действий необходимо было разрешение Генпрокуратуры и Высшей квалификационной коллегии судей, вместо него в республику вывезли его супругу Зарему Мусаеву. На нее завели уголовное дело: по версии следствия, в полиции она расцарапала одному из силовиков лицо. В июле 2023 года суд приговорил Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 годам, затем верховный суд Чечни снизил срок лишения свободы Зареме Мусаевой до пяти лет. В конце 2024 года против Мусаевой было возбуждено новое уголовное дело по факту якобы нападения на сотрудника колонии, который сопровождал ее в больницу.

Сотрудник Шейх-Мансуровского следственного отдела опросил пятерых из семи участвовавших в задержании Мусаевой в Нижнем Новгороде оперативников: Муслима Вашаева, Идриса Цураева, Шерипа Четаева, Беслана Абубакарова и Адама Мадигова. Двое оперативников не были опрошены в связи с увольнением из органов МВД. Полицейские заявили, что никто из них физическую силу ни к Мусаевой, ни к остальным присутствующим в квартире людям не применял, Мусаева сама открыла им дверь и после «убедительной беседы решила поехать с ними в Грозный, говорится в сегодняшнем сообщении в телеграм-канале «Команды против пыток»*. 

«Убедительная беседа» попала на запись камеры наблюдения. На ней видно, как несколько человек сначала заходят в квартиру, где Мусаева жила с семьей, а после вытаскивают ее, держа за руки и за ноги. На другой записи видно, что Зарему по снегу ведут к машине в простой кофте и без обуви. Кроме того, по словам женщины, ей не дали взять с собой в дорогу жизненно необходимый ей инсулин», - комментирует КПП* приведенные в посте видеозаписи задержания Мусаевой.

Правозащитники отмечают, что по закону следователи из Чечни должны были опросить оперативников в течение 10 дней, хотя с этого момента прошло более трех лет. За этот срок следователи из Нижнего Новгорода отправили в Чечню шесть поручений об опросе. «Противоречие между объяснениями и видеозаписью обязательно нужно устранять в ходе дополнительной проверки», — говорится в комментарии. 

Зарема Мусаева - пожилая женщина, ослабленная тяжелыми заболеваниями, и предположить, что она напала на вооруженного конвоира во время поездки в больницу, просто абсурдно, уверен адвокат Тимур Филиппов.

"Все указывает на то, что новое обвинение имеет своей целью не установление истины, а искусственное продление ее заключения, по сути, в статусе политического заложника. Положительные характеристики, в том числе показания сокамерницы о миролюбивом поведении Мусаевой, важны для защиты, но в нынешней репрессивной судебной системе редко становятся решающими. При политически мотивированном процессе и отсутствии объективного расследования такие доказательства часто игнорируются. Сам факт, что обвинение строится на словах "потерпевшего", который даже не явился на допрос, уже выглядит сомнительно, но это аргумент для суда в нормальной правовой реальности. Практика последних лет говорит о том, что ни прокурора, ни суд отсутствие в судебном заседании потерпевшего смущать не будет, а его показания могут быть оглашены, что УПК РФ вполне позволяет", - указал он ранее в комментарии корреспонденту "Кавказского узла".

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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