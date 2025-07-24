×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:55, 24 июля 2025

Четыре года колонии-поселения запросило обвинение для Заремы Мусаевой

Зарема Мусаева. Фото: https://www.facebook.com/russia.usembassy/posts принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокурор в прениях запросил четыре года колонии-поселения для Заремы Мусаевой по делу о нападении на сотрудника колонии.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня сотрудник ФСИН, который проходит потерпевшим по делу Заремы Мусаевой о дезорганизации деятельности колонии, заявил суду, что осужденная требовала оставить ее в медучреждении и многократно оскорбляла его. Это утверждение не подтвердил ни один из 14 свидетелей.  Несмотря на то, что  показания свидетелей и доказательства однозначно показывают невиновность Заремы Мусаевой, приговор чеченского суда по политически ангажированному делу предрешен, считает правозащитник. 

Вечером 20 января 2022 года люди, представившиеся сотрудниками силовых структур Чечни, ворвались в квартиру федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде и попытались увезти его на допрос. Но для подобных действий необходимо было разрешение Генпрокуратуры и Высшей квалификационной коллегии судей, вместо него в республику вывезли его супругу Зарему Мусаеву. На нее завели уголовное дело: по версии следствия, в полиции она расцарапала одному из силовиков лицо. В июле 2023 года суд приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 года, затем Верховный суд Чечни снизил срок лишения свободы Зареме Мусаевой до пяти лет. В конце 2024 года против Мусаевой было возбуждено новое уголовное дело по факту якобы нападения на сотрудника колонии, который сопровождал ее в больницу.

В Шалинском городском суде сегодня продолжаются прения по делу Заремы Мусаевой. По версии следствия, тяжелобольная женщина якобы напала на сотрудника ФСИН и поцарапала ему шею — никто из свидетелей этого не видел. 

Мусаеву обвиняют по статье о дезорганизации деятельности колонии (часть 2 статьи 321 УК).Обвинение запросило для нее четыре года колонии, передает Команда против пыток*.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Саид-Ахмед Висангириев. Фото: https://t.me/chechnyatoday/32211
08:43, 24 июля 2025
Ужесточены условия заключения жаловавшемуся на насилие жителю Чечни Висангириеву
Военный заходит в автобус. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:56, 24 июля 2025
Саралиев отчитался о новом этапе обмена пленными
22:27, 23 июля 2025
Суд оставил в силе домашний арест Романа Мурдиева
Конфликт у луганского бассейна. 21 июля 2025 г. Скриншот видео Telegram-канал Максима Дивнича
17:42, 23 июля 2025
Задержан назвавшийся бойцом "Ахмата" участник конфликта в Луганске
Седа Сулейманова. Фото из Telegram-канала "Где Седа?" https://t.me/helpseda/54
08:50, 23 июля 2025
Следком переадресовал в Чечню обращения по делу Сулеймановой
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Блогеры
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Памятник Сталину поврежден в Цхинвале. Фото: t.me/sapa_tskhinval/2697?single
24 июля 2025, 11:40
Памятник Сталину поврежден в Цхинвале

Саид-Ахмед Висангириев. Фото: https://t.me/chechnyatoday/32211
24 июля 2025, 08:43
Ужесточены условия заключения жаловавшемуся на насилие жителю Чечни Висангириеву

Конфликт у луганского бассейна. 21 июля 2025 г. Скриншот видео Telegram-канал Максима Дивнича
23 июля 2025, 17:42
Задержан назвавшийся бойцом "Ахмата" участник конфликта в Луганске

Уборка мазута в Темрюкском районе Кубани. 23 июля 2025 г. Фото: https://t.me/opershtab23/13777
23 июля 2025, 15:40
Новые выбросы мазута обнаружены в Темрюкском районе Кубани

Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Показать больше