Четыре года колонии-поселения запросило обвинение для Заремы Мусаевой

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Прокурор в прениях запросил четыре года колонии-поселения для Заремы Мусаевой по делу о нападении на сотрудника колонии.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня сотрудник ФСИН, который проходит потерпевшим по делу Заремы Мусаевой о дезорганизации деятельности колонии, заявил суду, что осужденная требовала оставить ее в медучреждении и многократно оскорбляла его. Это утверждение не подтвердил ни один из 14 свидетелей. Несмотря на то, что показания свидетелей и доказательства однозначно показывают невиновность Заремы Мусаевой, приговор чеченского суда по политически ангажированному делу предрешен, считает правозащитник.

Вечером 20 января 2022 года люди, представившиеся сотрудниками силовых структур Чечни, ворвались в квартиру федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде и попытались увезти его на допрос. Но для подобных действий необходимо было разрешение Генпрокуратуры и Высшей квалификационной коллегии судей, вместо него в республику вывезли его супругу Зарему Мусаеву. На нее завели уголовное дело: по версии следствия, в полиции она расцарапала одному из силовиков лицо. В июле 2023 года суд приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 года, затем Верховный суд Чечни снизил срок лишения свободы Зареме Мусаевой до пяти лет. В конце 2024 года против Мусаевой было возбуждено новое уголовное дело по факту якобы нападения на сотрудника колонии, который сопровождал ее в больницу.

В Шалинском городском суде сегодня продолжаются прения по делу Заремы Мусаевой. По версии следствия, тяжелобольная женщина якобы напала на сотрудника ФСИН и поцарапала ему шею — никто из свидетелей этого не видел.

Мусаеву обвиняют по статье о дезорганизации деятельности колонии (часть 2 статьи 321 УК).Обвинение запросило для нее четыре года колонии, передает Команда против пыток*.

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