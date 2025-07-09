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22:12, 9 июля 2025

Правозащитник назвал предрешенным приговор Мусаевой

Зарема Мусаева. Скриншот фото из Telegram-канала "Команды против пыток" (признана иноагентом) от 28.06.23, https://t.me/no_torture/2690.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Несмотря на то, что  показания свидетелей и доказательства однозначно показывают невиновность Заремы Мусаевой, приговор чеченского суда по политически ангажированному делу о дезорганизации работы колонии-поселения предрешен. 

Как писал "Кавказский узел", 24 июня сотрудник ФСИН, который проходит потерпевшим по делу Заремы Мусаевой о дезорганизации деятельности колонии,  заявил суду, что осужденная требовала оставить ее в медучреждении и многократно оскорбляла его. Это утверждение не подтвердил ни один из 14 свидетелей. 

Вечером 20 января 2022 года люди, представившиеся сотрудниками силовых структур Чечни, ворвались в квартиру федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде и попытались увезти его на допрос. Но для подобных действий необходимо было разрешение Генпрокуратуры и Высшей квалификационной коллегии судей, вместо него в республику вывезли его супругу Зарему Мусаеву. На нее завели уголовное дело: по версии следствия, в полиции она расцарапала одному из силовиков лицо. В июле 2023 года суд приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 года, затем Верховный суд Чечни снизил срок лишения свободы Зареме Мусаевой до пяти лет. В конце 2024 года против Мусаевой было возбуждено новое уголовное дело по факту якобы нападения на сотрудника колонии, который сопровождал ее в больницу.

В ходе суда могло создаться впечатление, что возможен оправдательный приговор для Заремы Мусаевой по делу о дезорганизации работы колонии, сказал руководитель Команды против пыток* Сергей Бабинец. "Судебное следствие показало, что вся версия обвинения строится исключительно на показаниях сотрудника, на которого якобы напала Зарема. Все свидетели четко и однозначно заявили, что никаких конфликтов между женщиной и сотрудником не видели. Кажется, что все доказательства и улики указывают на полную невиновность Заремы", - процитировал его слова Центр защиты прав человека "Мемориал"*. 

"С учетом того, что это дело явно политически ангажированное, ожидать благоприятного исхода не приходится. Несмотря на это, защита и сама Мусаева будут отстаивать свою версию и правоту до последнего и, если будет необходимо, до обращения в Верховный суд и международные органы по защите прав человека", - приводится слова Бабинца в публикации.

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Автор: "Кавказский узел"

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