Суд в Чечне направил на пересмотр решение об освобождении Мусаевой

28 февраля 2024, 14:42

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Верховный суд Чечни частично удовлетворил жалобу на отказ в условно-досрочном освобождении Заремы Мусаевой и обязал Шалинский горсуд вновь рассмотреть ходатайство защиты. В самом освобождении Мусаевой апелляционная инстанция отказала, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря 2023 года Шалинский горсуд отказал Зареме Мусаевой в условно-досрочном освобождении. Отказ обусловлен политическим характером дела, но свою роль сыграли также довольно большой оставшийся срок и неправильная информационная политика защиты, сочли опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Защита пообещала обжаловать решение суда.

4 июля 2023 года суд приговорил Мусаеву к 5,5 года лишения свободы, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского. 12 сентября того же года Верховный суд Чечни снизил срок наказания Мусаевой до пяти лет и постановил перевести ее в колонию-поселение. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Сегодня Верховный суд Чечни рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Александра Савина на отказ в условно-досрочном освобождении Заремы Мусаевой. Суд отменил постановление Шалинского горсуда и отправил жалобу на новое рассмотрение. При этом прокуратура и представители колонии просили оставить решение суда без изменений, сообщила в своем телеграм-канале "Команда против пыток"*.

"Сейчас Зарема находится в СИЗО-1 Грозного. Её этапировали туда для судебных заданий. Следующее заседание состоится 5 марта — кассационная инстанция рассмотрит жалобу на приговор Зареме Мусаевой", - говорится в публикации.

3 ноября 2023 года адвокат от "Команды против пыток"* попросил кассационный суд в Пятигорске отменить приговор Зареме Мусаевой в связи с бездоказательностью обвинений и нарушениями законов.

Верховный суд республики частично удовлетворил жалобу защиты Заремы Мусаевой, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Александр Савин. Он пояснил, что материал по ходатайству адвоката об ее УДО направлен в суд первой инстанции для нового рассмотрения в ином составе суда.

В самом освобождении Мусаевой по УДО защите было отказано, хотя защита считает этот довод также подлежащим удовлетворению, отметил адвокат. Мотивы, по которым суд частично удовлетворил жалобу, пока неизвестны, поскольку в судебном заседании оглашаются вводная и резолютивная часть апелляционного определения, пояснил он.

По его словам, не стало сюрпризом то, что представитель исправительного учреждения заявил в судебном заседании о том, что Мусаевой в период обжалования решения об отказе в УДО был допущено дисциплинарное нарушение - отсутствие бейджика. Защита была готова к этому и высказала свои доводы, "основанные на законе", - по мнению защиты, это взыскание никак не препятствует УДО Мусаевой. "Будем готовиться к новому слушанию в Шалинском городском суде", - сказал Александр Савин.

Напомним, Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Материалы о преследовании семьи Янгулбаевых собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

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