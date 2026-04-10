21:06, 10 апреля 2026

Жительница Махачкалы заподозрена в призывах к терроризму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Видео, опубликованное в мессенджере Telegram, дало силовикам повод для уголовного преследования жительницы Махачкалы. 

Как писал "Кавказский узел", суды на юге России за последние четыре месяца приговорили не менее семи человек к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях. Реальное число таких приговоров значительно больше, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов.

Следственный отдел ФСБ Дагестана возбудил уголовное дело в отношении жительницы Махачкалы. По данным следствия, в январе 2026 года подозреваемая опубликовала в открытом доступе в мессенджере Telegram видеоконтент деструктивного характера, сообщило сегодня со ссылкой на силовиков РИА "Дагестан".

Эксперты сочли, что материалы содержали прямые призывы к осуществлению террористической деятельности, а также идеи религиозной нетерпимости и оправдание насилия. Подозреваемая обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма .

Следствие не уточнило, какого рода видеоконтент экспертиза посчитала деструктивным. Также в сообщении не названо имя подозреваемой и нет информации об избранной для нее мере пресечения. 

"Кавказский узел" также писал, что в начале марта следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против жителя республики, чьи публикации в мессенджере были признаны призывами к террористической деятельности.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

