Жительница Махачкалы заподозрена в призывах к терроризму
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Видео, опубликованное в мессенджере Telegram, дало силовикам повод для уголовного преследования жительницы Махачкалы.
Как писал "Кавказский узел", суды на юге России за последние четыре месяца приговорили не менее семи человек к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях. Реальное число таких приговоров значительно больше, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов.
Следственный отдел ФСБ Дагестана возбудил уголовное дело в отношении жительницы Махачкалы. По данным следствия, в январе 2026 года подозреваемая опубликовала в открытом доступе в мессенджере Telegram видеоконтент деструктивного характера, сообщило сегодня со ссылкой на силовиков РИА "Дагестан".
Эксперты сочли, что материалы содержали прямые призывы к осуществлению террористической деятельности, а также идеи религиозной нетерпимости и оправдание насилия. Подозреваемая обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма .
Следствие не уточнило, какого рода видеоконтент экспертиза посчитала деструктивным. Также в сообщении не названо имя подозреваемой и нет информации об избранной для нее мере пресечения.
"Кавказский узел" также писал, что в начале марта следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против жителя республики, чьи публикации в мессенджере были признаны призывами к террористической деятельности.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.