Кадыров отчитался об отправке в Донбасс бойцов "Юг-Ахмата" и добровольцев

27 сентября 2022, 06:37

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В зону проведения специальной военной операции в Донбассе отправилась вторая часть личного состава батальона "Юг-Ахмат" и добровольцы, днем ранее туда же уехала первая группа "Юг-Ахмата", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке очередной группы добровольцев на Украину. 19 сентября он сообщил, что группа бойцов отправилась в зону проведения спецоперации на Украине из Грозного после подготовки на базу Российского университета.

7 сентября Кадыров сообщил, что из Грозного на Украину отправились бойцы "элитных специальных подразделений", а именно полка "Север" и батальона "Юг", которые входят в состав Росгвардии. Позднее Рамзан Кадыров отредактировал свое сообщение в Telegram, уточнив, что на Украину отправлены также чеченские бойцы ОМОН "Ахмат-Грозный" и "нефтегазового" полка полиции. 15 сентября Кадыров призвал российских губернаторов инициативно объявить в своих регионах самомобилизацию людей для формирования отрядов и отправки их на Украину. Политолог Алексей Малашенко назвал этот призыв кампанией по дискредитации министра обороны Шойгу. 16 сентября на фоне отчетов Рамзана Кадырова об очередной отправке на Украину бойцов спецподразделений в соцсетях появилось видео клятвы, которую произносят комбатанты из Чечни, обязуясь "вести газават во имя Аллаха".

Глава Чечни Рамзан Кадыров сегодня, 27 сентября сообщил в своем Telegram-канале об отправке в Донбасс второй группы личного состава батальона "Юг-Ахмат". "В зону проведения специальной военной операции в Донбасс из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова вылетела вторая группа личного состава батальона "Юг-Ахмат" МО РФ под руководством дорогого брата, отважного командира подразделения Мусы Иблаева", - написал он, добавив, что днем ранее "наземным путем в Донбасс отправилась первая группа сотрудников батальона "Юг-Ахмат".

Также, по его словам, на Украину вылетела группа добровольцев, "обученных боевой тактике в стенах Российского университета спецназа".

"Настрой у воинов самый запредельный. С лезгинкой у самолетов они отправляются в путь", - добавил Кадыров.

Публикация набрала по данным на 06.00 мск сегодня, 27 сентября 1951 комментарий и более 173 тысяч просмотров.

Напомним, что 22 сентября Рамзан Кадыров заявил, что объявленная Владимиром Путиным в России частичная мобилизация в Чечне проводиться не будет. Рамзан Кадыров, критиковавший ранее Минобороны, объяснил это тем, что план по отправке бойцов на Украину Чечня и так уже перевыполнила.

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