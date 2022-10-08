Руководить операцией на Украине назначен участник Второй чеченской военной кампании

08 октября 2022, 20:57

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Командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции назначен генерал Сергей Суровкин, который во время Второй чеченской военной кампании командовал 42-й гвардейской мотострелковой дивизией. Этому кадровому решению предшествовала критика в адрес Минобороны России от главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", после нападения боевиков на военнослужащих в Грозном в феврале 2005 года, в результате которого погибли девять российских военных, Сергей Суровкин пообещал "за каждого погибшего солдата уничтожить троих боевиков".

Вторая чеченская военная кампания началась 30 сентября 1999 года и длилась почти 10 лет, до августа 2009 года. Со стороны российских силовых ведомств (МО, МВД, ФСБ) в ней погибли более 6000 человек. По данным правозащитников, число погибших за вторую чеченскую кампанию мирных жителей составляет от 10 до 20 тысяч, пропавших без вести - около 5 тысяч, говорится в справке "Кавказского узла" "20 лет спустя: главное о Второй чеченской войне".

О том, что командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин, сообщил сегодня официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга, запись которого размещена в Telegram-канале ведомства.

Смена командующего специальной военной операцией осуществлена после резкой критики главой Чечни Рамзаном Кадыровым Минобороны России за просчеты на Украине. В частности, после сообщения Минобороны об отводе войск из Красного Лимана Кадыров обрушился с критикой на генерала, который, по данным главы Чечни, руководил на этом направлении, а также предложил объявить военное положение на приграничных территориях и применить маломощное ядерное оружие. Очередная порция критики Кадыровым Минобороны России за просчеты на Украине вышла с одобрения Кремля и не случайно так стремительно растиражирована в медиапространстве, сочли опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

Как следует из информации на сайте Минобороны, Сергею Суровикину 55 лет, в армии служит с 1983 года. "Участник вооруженного конфликта на территории Республики Таджикистан, участник Второй чеченской войны, участник военной операции в Сирийской Арабской Республике", - говорится о Суровкине на сайте Минобороны.

В сообщении Минобороны также указано, что в 2004 году Сергей Суровикин был назначен командиром 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, на этой должности он оставался до 2005 года. Последняя должность генерала, которая указана на сайте ведомства - главнокомандующий Воздушно-космическими силами России.

Суровикину несколько раз за время работы в Чечне "приходилось оправдываться за нарушения подчиненных", пишет "Коммерсант". "Наиболее известным случаем стала зачистка станицы Бороздиновская, проведенная бойцами батальона "Восток", - указано в сообщении.

Ночью 5 июня 2005 года в станицу Бороздиновская Шелковского района вошли бойцы батальона спецназа ГРУ "Восток", которым командовал бывший бригадный генерал Ичкерии Сулим Ямадаев. Спецназовцы провели в станице "зачистку", в результате которой был убит престарелый местный житель, захвачены и увезены в неизвестном направлении 11 молодых парней и сожжено четыре дома.

Станица Бороздиновская Шелковского района Чеченской Республики расположена в шести километрах от Республики Дагестан. В этом населенном пункте проживает примерно 1100 человек (90 % - аварцы, 3 % - русские, 7 % - чеченцы). В 1944 году, когда чеченцы и ингуши были депортированы в Центральную Азию и Казахстан, в ряд населенных пунктов ЧИАР были переселены представители дагестанских этнических групп (лакцы, аварцы и другие). После того как чеченцы и ингуши в 1957 году вернулись на родину, часть аварцев выехала из Шаройского района и поселилась в станице Бороздиновской Шелковского района.

Жители станицы после этого почти в полном составе покинули ее и разбили палаточный лагерь в Кизлярском районе Дагестана. После личных обещаний Рамзана Кадырова они вернулись домой, но потом снова уехали в Дагестан. Основные требования жителей, а это возврат похищенных земляков, выплата компенсации и наказание виновных, выполнены не были. Беженцами жителей Бороздиновской власти так и не признали. Вынужденные бежать в Дагестан бороздиновцы пытались с Министерства обороны РФ 126 миллионов рублей в качестве моральной компенсации за зачистку, однако суд в 2017 году отклонил их иски. После этого было принято решение обратиться в ЕСПЧ.

Страсбургский суд признал, что власти России несут ответственность за исчезновение в ходе спецоперации и вероятную гибель 11 жителей станицы Бороздиновская в Чечне, жестокое обращение, дискриминацию и пытки. Суд постановил выплатить 71 жителю села компенсацию в размере более 1,8 миллиона евро. Решение было вынесено 21 июня 2021 года.

В ходе зачистки в Бороздиновской военные врывались в дома, хватали мужчин и свозили к сельской школе, где приказывали им ложиться на землю лицом вниз. Всех, включая пожилых людей, подростков и инвалидов, избивали. Военные вызвали 11 мужчин в возрасте от 18 до 50 лет и куда-то увели. С тех пор их никто не видел, сообщил по итогам суда правозащитный центр "Мемориал"*.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.