ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию жителям Бороздиновской

22 июня 2021, 16:18

Страсбургский суд признал, что власти России несут ответственность за исчезновение в ходе спецоперации и вероятную гибель 11 жителей станицы Бороздиновская в Чечне, жестокое обращение, дискриминацию и пытки. Суд постановил выплатить 71 жителю села компенсацию в размере более 1,8 миллиона евро.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 4 на 5 июня 2005 года около 100 неустановленных лиц из силовых структур, дислоцированных в Чечне, совершили налет на станицу Бороздиновская, убили одного и увезли в неизвестном направлении 11 ее жителей. Жители станицы после этого почти в полном составе покинули станицу и разбили палаточный лагерь в Кизлярском районе соседнего с Чечней Дагестана. После личных обещаний Рамзана Кадырова они вернулись домой, но потом снова уехали в Дагестан. Основные требования жителей: возврат похищенных земляков, выплата компенсации и наказание виновных выполнены не были. Беженцами жителей Бороздиновской власти так и не признали. После отказа суда по искам жителей станицы к Минобороны России с требованием компенсации морального вреда было принято решение обратиться в ЕСПЧ.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил сегодня жалобы большинства жителей станицы Бороздиновской, требовавших компенсацию за действия российских военных во время спецоперации в 2005 году. Список истцов насчитывает 126 фамилий, 71 из них была присуждена денежная компенсация. Заявителям присуждена компенсация морального вреда в 1 842 300 евро, большинству также присуждены компенсации судебных издержек от 500 евро до 13,2 тысячи евро.

Жители станицы обратились с жалобой в связи со спецоперацией батальона "Восток" в 2005 году. Заявители утверждали, что военнослужащие незаконно обыскали их дома, арестовали, пытали и убили местных жителей и подожгли четыре дома. Также жители станицы заявили о дискриминации по признаку принадлежности к этнической группе (аварцы) и о том, что национальные власти не провели эффективного расследования этих событий, следует из сообщения ЕСПЧ.

Станица Бороздиновская Шелковского района Чеченской Республики расположена в шести километрах от Республики Дагестан. В этом населенном пункте проживает примерно 1100 человек (90 % - аварцы, 3 % - русские, 7 % - чеченцы). В 1944 году, когда чеченцы и ингуши были депортированы в Центральную Азию и Казахстан, в ряд населенных пунктов ЧИАР были переселены представители дагестанских этнических групп (лакцы, аварцы и другие). После того как чеченцы и ингуши в 1957 году вернулись на родину, часть аварцев выехала из Шаройского района и поселилась в станице Бороздиновской Шелковского района.

В результате судебного разбирательства суд выявил многочисленные нарушения статей Европейской конвенции по правам человека — о запрещении дискриминации (статья 14), о праве на жизнь (статья 2), о запрещении пыток (статья 3), о праве на уважение частной и семейной жизни (статья 8), о праве на эффективное средство правовой защиты (статья 13) и статьи 1 дополнительного протокола о защите собственности. Также ЕСПЧ заявил о нарушении государством статьи 38 о порядке рассмотрения дела, говорится в пресс-релизе на сайте суда.

ЕСПЧ признал, что власти России несут ответственность за исчезновение в ходе спецоперации и вероятную гибель 11 человек, за жестокое обращение с частью заявителей при задержании, нерасследование этих преступлений, в том числе гибели 77-летнего Магомаза Магомазова, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал"*, который представлял интересы части заявителей.

В ходе зачистки в Бороздиновской военные врывались в дома, хватали мужчин и свозили к сельской школе, где приказывали им ложиться на землю лицом вниз. Всех, включая пожилых людей, подростков и инвалидов, избивали. Военные вызвали 11 мужчин в возрасте от 18 до 50 лет и куда-то увели. С тех пор их никто не видел, говорится в пресс-релизе "Мемориала"*.

Один из сгоревших домов в Бороздиновский принадлежал 77-летнему Магомазу Магомазову. Военные выгнали из дома его жену и дочь. Через некоторое время женщины услышали выстрелы, а потом по дому выстрелили из гранатомета. Дом загорелся, тушить его силовики не позволяли. После того как военные уехали, и огонь потух, соседи нашли труп Магомазова, указано в сообщении Правозащитного центра.

ЕСПЧ признал дискриминацию в связи с тем, что жертв выбирали по принципу их национальности, указала руководитель отдела международно-правовой защиты "Комитета против пыток" Ольга Садовская. "Суд отдельно постановил, что правительство (России) не выполнило свои обязательства по статье 38 Конвенции из-за того, что не представило копии запрошенных документов", — привела ее слова "Новая газета".

Батальоном "Восток" командовал Сулим Ямадаев — четвертый по старшинству представитель чеченской семьи Ямадаевых из тейпа Беной. Участвовал в первой чеченской войне на стороне сепаратистов, во время второй чеченской кампании перешел на сторону федеральных сил. В 2003-2008 годах командовал батальоном "Восток". 15 апреля 2008 года глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил братьев Ямадаевых в совершении тяжких преступлений, в том числе убийств и похищений, а также в причастности к событиям в Бороздиновской. После конфликта с Рамзаном Кадыровым уехал в ОАЭ, где был убит в 2009 году, говорится в биографической справке "Кавказского узла".

В Чечне военные кампании проводились с 1994 года вплоть до 2009 года, когда был отменен режим контртеррористической операции. Хронику вооруженных инцидентов в Чечне, которые происходят после снятия режима КТО, "Кавказский узел" публикует в справке "Чечня после КТО: диверсии, теракты, похищения".

* - организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.