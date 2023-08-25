25 августа 2023, 02:36

Две девушки оштрафованы на Кубани за демонстрацию нацисткой символики

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Две жительницы Отрадненского района выложили в сеть ролик с видео танца возле памятника погибшим в Афганистане и пародийным изображением Гитлера. Суд счел это демонстрацией нацисткой символики.

Отрадненский районный суд в Краснодарском крае признал 18-летнюю местную жительницу виновной в демонстрации нацистской символики – вместе с несовершеннолетней подругой она сняла видео с танцем на фоне памятника погибшим в Афганистане и других локальных войнах. На записи одна девушка пародирует пение на немецком языке, а другая прикладывает два пальца к губе, изображая усы Адольфа Гитлера, и поднимает правую руку вверх.

18-летняя девушка оштрафована на полторы тысячи рублей, ее несовершеннолетняя подруга поставлена на профилактический учет, ее законный представитель оштрафован на две тысячи рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. на сайте ведомства. Имена девушек в релизе не указаны.

Девочек заставили публично извиниться, а само видео удалить, уточняет издание "Голос Кубани".

"Кавказский узел" также писал, что семь заключенных исправительной колонии в Кабардино-Балкарии оштрафованы по обвинению в пропаганде экстремистской символики за татуировки на груди в виде восьмиконечной звезды. Изображение является символом движения "Арестантского уголовного единства"*.

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* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Кабардино-Балкарии обвинен в демонстрации нацистской символики", "Силовики составили протокол о дискредитации армии на жителя Краснодара", "Элистинец отправлен в СИЗО по делу о демонстрации нацистской символики"

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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