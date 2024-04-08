Памятник Пригожину и Уткину появился в Горячем Ключе

08 апреля 2024, 09:27

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В Горячем Ключе на территории частной часовни установлен памятник основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину и командиру этой военной компании Дмитрию Уткину.

Как информировал "Кавказский узел", 23 августа 2023 года частный самолет Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области, 10 человек, которые были на борту, погибли. В числе пассажиров бизнес-джета были основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и командир этой ЧВК Дмитрий Уткин.

23 июня 2023 года Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". На следующий день в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов в городе. Вечером того же дня стало известно, что после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко бойцы ЧВК "Вагнер" выехали из Ростова-на-Дону в свои полевые лагеря. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Захват Пригожиным и ЧВК «Вагнер» Ростова-на-Дону".

В Горячем Ключе установили памятник Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину. Оба изображены на постаменте в военном обмундировании с подписями: "Первому" и "Девятому" – такими были позывные Пригожина и Уткина, передал 7 апреля паблик "Вкратце | Краснодар" в соцсети "ВКонтакте".

Памятник установлен на территории часовни ЧВК "Вагнер", отметил телеграм-канал "Протокол. Краснодар".

Частная часовня ЧВК "Вагнер" находится возле федеральной трассы М-4 "Дон", она расположена на городских землях Горячего Ключа, сообщил "Коммерсант".

В администрации Горячего Ключа пояснили, что для установки памятника Пригожину и Уткину разрешения не требовалось. "На частной территории они могут без согласования установить малую архитектурную форму. По классификации это может быть установлено как малая архитектурная форма", – привела Lenta.ru комментарий сотрудника администрации.

Напомним, 18 марта 2023 года глава Горячего Ключа Сергей Белопольский отрицательно высказался относительно идеи организовать кладбище "вагнеровцев" около города. После этого в адрес Белопольского стала звучать критика, и в различные инстанции стали поступать жалобы на него. Бывший мэр Краснодара, депутат Госдумы Евгений Первышов заявил, что Белопольский должен уйти в отставку, а губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать "вагнеровцам" всяческую помощь. После этого споры относительно кладбища для бойцов ЧВК "Вагнер" были исчерпаны.

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