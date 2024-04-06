Кадыров сообщил о вступлении трех тысяч бывших бойцов "Вагнера" в "Ахмат"

06 апреля 2024, 02:39

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Три тысячи бывших бойцов ЧВК "Вагнер" под командованием командира "Ратибора" вступят в спецназ "Ахмат", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как информировал "Кавказский узел", 14 февраля командир "Ахмата" Апти Алаудинов сообщил, что в состав "Ахмата" вошли два отряда из числа бывших бойцов ЧВК "Вагнер" общей численностью более тысячи человек.

Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером 5 апреля сообщил, что командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпус ВС РФ Апти Алаудинов провел переговоры с руководящим составом ЧВК "Вагнер". "Принято решение, что один из командиров "Вагнера" с позывным "Ратибор" вступит в легендарный спецназ "Ахмат". Вместе с ним в спецназ вступят три тысячи бывших бойцов ЧВК "Вагнер", - написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

По словам Кадырова, Минобороны "уже выделило необходимое количество вакансий в составе подразделения", организационные вопросы будут решены "в ближайшее время", и бойцы смогут "приступить к выполнению оперативно-боевых задач".

Глава Чечни утверждает, что упомянутый "Ратибор" долгое время находился на лечении в связи с полученными в результате артиллерийского обстрела ранениями. Он опубликовал видео длительностью чуть более шести минут, на котором Алаудинов и "Ратибор" сидят на фоне российского и чеченского флагов. Алаудинов представляет коллегу, утверждая, что они "длительное время стояли плечом к плечу, прошли длительный путь".

По словам Алаудинова, из бывших бойцов "Вагнера" будет сформирован полк, командовать которым будет "Ратибор". Также он упомянул, что в составе "Ахмата" уже действуют отдельный батальон "Искра" и батальон под командованием "Каштана", которые сформированы из бойцов ЧВК.

В свою очередь "Ратибор" сказал, что "Ахмат" - интернациональное подразделение, никакого предвзятого отношения ни к кому нет, обеспечение "на высшем уровне".

Настоящее имя "Ратибора" - Александр Кузнецов. Он является одним из предполагаемых руководителей ЧВК "Вагнер". Ранее он был судим за похищение и грабеж, в 2013 году вышел на свободу. В 2014 году он возглавил первую разведывательно-штурмовую роту "Вагнера", пишет "Фонтанка".

В июле 2022 года CNN сообщило о вывозе золота из Судана, которым занимается ЧВК "Вагнер". Курирует операции, по данным издания, высокопоставленный деятель компании "Ратибор", которого также назвали "Радимиром".

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