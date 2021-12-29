Родные сочинца Ипатова раскритиковали версию следствия о его самоубийстве

29 декабря 2021, 07:23

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О причинах смерти жителя Сочи Евгения Ипатова, который записал предсмертное видео с жалобами на пытки силовиков, мог бы рассказать его друг Дмитрий Иванников, однако он не выходит на связь, а версия следствия о самоубийстве Ипатова неправдоподобная, заявила мать погибшего Людмила Зянкина. Перед смертью Ипатов находился в подавленном состоянии, указала владелица гостиницы, неподалеку от которой было найдена тело сочинца.

Как сообщал "Кавказский узел", к 26 декабря проверку публикации с предсмертным заявлением жителя Сочи Евгения Ипатова, в котором он пожаловался на пытки после задержания, начали управление МВД по Кубани, райотдел Следственного комитета и прокуратура Сочи. Ранее, по словам руководителя отделения "Комитета против пыток" Сергея Романова, в местном отделе СКР на транспорте отказали в возбуждении дела о доведении Ипатова до самоубийства в связи с отсутствием события преступления.

24 декабря "Новая газета" сообщила, что Евгения Ипатова задержали силовики, а затем отпустили, но через несколько дней он был найден мертвым на железнодорожных путях в Адлере. Издание обнародовало видео, записанное Ипатовым перед смертью. На нем Ипатов утверждал, что его пытали, требуя оговорить себя и признаться в краже 60 тысяч рублей у четы пенсионеров. Родственники Ипатова не поверили в версию полиции о его суициде и обратились за юридической помощью в "Комитет против пыток".

Прокуратура отчиталась о возбуждении уголовного дела о доведении до самоубийства

28 декабря прокурор Краснодарского края Сергей Табельский на пресс-конференции сообщил журналистам, что по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ по делу Евгения Ипатова, который погиб в Адлере под колесами поезда 29 сентября.

Мать погибшего написала в комитет заявление с просьбой оказать содействие в возбуждении уголовного дела по факту пыток над ее сыном и работа в этом направлении ведется, рассказал руководитель Краснодарского отделения комитета против пыток Сергей Романов.

"Мы держим связь с родственниками погибшего. Его матерью, дядей. Но проблема для работы, как нашей, так и следственных органов. Она состоит в том, что друг Евгения Ипатова, 45-летний Дмитрий Иванников, который является ключевым свидетелем по делу, не выходит ни с кем на связь. То ли его запугали, то ли он просто боится. Единственные его показания были взяты журналистом "Новой газеты" Андреем Каревым. По его материалу и работают следователи в настоящий момент", – сказал Сергей Романов корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист "Новой газеты" Андрей Карев подтвердил, что встречался в Москве и видел друга погибшего Ипатова Дмитрия Иванникова в конце октября. "К нам в редакцию "Новой газеты" 27 октября обратился 45-летний Дмитрий Иванников. Он оставил записку на проходной. Специально добирался из Сочи в Москву на попутках, чтобы рассказать о трагедии. Опасался, что его поймают и не позволят передать нам в редакцию видео, которое записал его близкий друг перед смертью. На кадрах 25-летний Женя Ипатов рассказал, как в конце сентября в Сочи его задержали сотрудники полиции и в отделении выбивали из него показания по делу о краже. Через несколько дней его труп обнаружили под поездом в Адлере", – сказал Карев корреспонденту "Кавказского узла".

Родные не знали о гибели Евгения, добавил он. "Сочинская полиция не удосужилась связаться с ними. Парня готовили похоронить как "невостребованного". Волонтеры "Лиза Алерт" связались с родственниками и сообщили о гибели Жени. Уже после похорон я связался с родственниками и передал предсмертное видео Ипатова. Для семьи это было очередным шоком. Это был один из самых тяжелых разговоров", – пояснил журналист.

Он добавил, что родственники Ипатова не верят в версию полицейских. "[Они не верят], что он будто сам бросился под поезд, и требуют расследовать происшествие. Однако Следственный комитет отказался возбуждать дело по статье "доведение до самоубийства", – отметил корреспондент "Новой газеты".

Мать Ипатова отвергла версию следствия

Мать погибшего Ипатова 48-летняя Людмила Зянкина рассказала, что ее семья многодетная. У нее после гибели старшего сына осталось трое детей. Сын и две дочери. Самой младшей 6 лет. "У Евгения был другой отец. Мы с ним давно не общаемся. Она называл отцом моего мужа, биологического отца его двух сестер и брата. Женя был очень добрым, внимательным, отзывчивым. Посылал мне, отцу и сестрам подарки, помогал брату материально. Он всегда заботился о нас и любил нас, хотя и жил далеко. Он был настолько самостоятельным, и честным, что никогда не просил денег у нас, родителей. Он всегда трудился и всегда зарабатывал сам. Я не верю, что мой сын покончил жизнь самоубийством. Он любил жизнь и строил на нее планы", – сказала Зянкина корреспонденту "Кавказского узла".

После того, как Евгений уехал на заработки, он всегда был на связи, добавила она. "Созванивались постоянно минимум раз в неделю. Он всегда был в хорошем настроении. Только я замечала, что он скрывает своего друга и при нем не хочет говорить. Я его друга никогда не видела, но знала, что они живут вместе. Женя показывал мне свое жилище на улице Красная, 89 в Сочи по видео связи. Это была небольшая комнатка. Ярусные кровати. Это была какая-то пристройка обшитая сайдингом. Его друг всегда пытался выйти с кадра, чтобы я его не видела. Я понимала, что этот "друг" оказывает на него какое-то давление. Женя очень доверчивый. И по видимому, этот друг влиял на то, чтобы Женя не уезжал из Сочи. Хотя я многократно говорила, чтобы он вернулся домой в наш поселок Юкаменское. И сам он хотел этого. Но этот друг словно удерживал его в Сочи", – отметила мать Евгения.

"У меня даже были планы приехать в Сочи самой и забрать его. Очень мне казалась странной ситуация дружбы Евгения с этим мужчиной. Но я не успела. Где то в 20-х числах сентября я последний раз слышала его голос. После 20 сентября я ему писала-звонила, но он трубку не брал. 24 сентября я увидела, что он последний раз заходил в свой аккаунт в соцсети "ВКонтакте". Я начала бить тревогу и обратилась в организацию, которая разыскивает без вести пропавших "Лиза Алерт". 20 октября представитель организации связался со мной и рассказал что мой сын найден мертвым. Позже мы узнали, что смерть наступила 29 сентября", – рассказала Людмила Зянкина.

Она пожаловалась, что в полиции ей не сообщили о гибели ее сына. "Прошел почти месяц, как тело моего ребенка было обнаружено, но никто мне из правоохранителей не сообщил, где он и что с ним, хотя личность его была установлена, в паспорте была регистрация. По документам было не сложно установить его постоянное место жительства и найти нас, родственников", – сказала Зянкина. Она подчеркнула, что склоняется к версии, что ее сына убили.

"Как только мы узнали с братом – дядей Евгения, что его больше нет в живых, мы собрались и выехали в Сочи. Мы были в Сочи с братом 24 октября, в воскресенье. Все было закрыто. Мы сняли номер в гостинице напротив морга в Адлере, где по информации "Лиза Алерт" находился с 29 сентября наш сын. На следующий день, мы пошли в морг, но нас туда не впустили, сказав, что только с разрешения следователей. И нам дали контакт Транспортной прокуратуры, которая расположена у ЖД-вокзала Адлера недалеко от места где погиб Женя, как мы выяснили позже", – пояснила Зянкина.

Она пояснила, что в транспортной прокуратуре ей дали фото, по которым она опознала своего сына. "В прокуратуре женщина вынесла нам черный пустой саквояж, кожаную куртку и паспорт Жени и сказала за них расписаться. Я полагаю, что я в таком состоянии расписалась и за вещи, которые были на Жене в момент смерти, мы говорили о них, но мне их почему-то не отдали. Эта женщина по фамилии Власова сообщила нам, что это дело передано на Горького, 20 в отдел полиции. И сказала, что мы можем ехать после опроса забирать труп сына в морг. Нас так же допросил следователь транспортной прокуратуры. Мы дали ему показания. Он задавал дежурные вопросы: где живем, когда Женя уехал, сколько ему лет и т.п", – пояснила мать Ипатова.

По ее словам, в морге за выдачу тела потребовали 18 тысяч рублей за его хранение, при этом оно было выдано в закрытом гробу. Родственники не стали проверять его содержимое. "29 октября мы похоронили [Евгения] в закрытом гробу в нашем небольшом селе, недалеко от дома. Иногда я думаю, а тело моего ли сына мне выдали и его ли я хоронила. Обычно в морге проходит процедура опознания, но ничего этого не было", – рассказала мать Евгения Ипатова.

Владелица гостевого дома рассказала подробности пребывания в нем Ипатова

Карина Цатурян владелица гостевого дома на улице Прибрежная в Адлере, где провел последние 4 дня своей жизни Евгений Ипатов, рассказала, что постоялец заехал к ней в номер 24 сентября на "трое суток". Но затем продлил проживание еще на сутки. А 29 сентября днем он погиб под колесами поезда, следовавшего в Адлер. Окна гостиницы Карины Цатурян выходят на ЖД-пути. До них максимум 30-40 метров. За путями городской пляж.

По словам Карины Цатурян она стояла на улице, когда к ней обратился молодой, худощавый, интеллигентный на вид и вежливый человек. "Я стояла во дворе дома, когда молодой человек обратился ко мне и спросил не сдаю ли я номера и нет ли у меня свободного номера на трое суток. Я ожидала заезда гостей с 1 октября и у меня был один пустой номер. Я согласилась сдать его на трое суток. Постоялец показался мне опрятным, чистым, один… Я подумала, почему бы не впустить? И впустила. Он попросил меня, чтобы его не тревожили, так как ему надо "поработать". Я подумала, что он компьюторщик и будет работать на удаленке. Но меня удивило, что у него вообще не было вещей. Я его спросила: а где ваши вещи? На что он ответил, что все его вещи на улице Красная, где он живет постоянно. Но ему нужно трое суток "поработать" поэтому он ничего не брал", – рассказала Цатурян.

По ее словам, Ипатов отказался ей предоставить свой паспорт. "Я попросила его паспорт, так как оформляют всех клиентов, на что он сказал, что паспорт остался у него на улице Красная с другими вещами. Он подвезет его позже. Я согласилась. Он представился мне "Иваном". Я не видела его трое суток после заселения. Он никуда не выходил вообще. Заплатил он по 2 000 рублей за ночь. При заселении он сразу же задернул штору. И штора все время была закрыта. Через трое суток ему нужно было выселяться, и я зашла его предупредить. Он ответил, что хотел бы провести еще одну ночь и заплатил еще 2000 рублей. Я когда зашла к нему в комнату, то обратила внимание, что он фактически ничего не ел. Лежали какие то чипсы и стояла вода в бутылке. Хотя я предлагала ему готовить кушать. У нас есть общая столовая, но он отказался. Я обратила внимание, что у него были очень грустные и печальные глаза. 29 сентября время его пребывания в гостинице заканчивалось в полдень. И я подумала, что если он не выйдет, то я зайду к нему и спрошу о его дальнейших планах. И вдруг около 11 часов дня раздался сильный тормозной скрежет поезда. Все постояльцы с соседних домов выскочили на улицу. Люди поняли, что произошло что-то страшное", – пояснила владелица гостевого дома.

По ее словам, она сразу поднялась в комнату, в которой остановился Ипатов. "Я почему-то сразу подумала о своем постояльце. Где он? И сразу поднялась в его номер. Номер бы пустой. Его там не было. Меня напугал вид комнаты. Все зеркала в номере были завешаны полотенцами.

Полотенцем он завесил зеркало в ванной, зеркало в комнате. Потом я увидела кровь на простыне. Дома он оставил свой саквояж и куртку. Потом в куртке полицейские, которых я вызвала сразу, нашли его паспорт. Получается, что паспорт у него был. Он просто не хотел, чтобы я знала кто он. Только в день его смерти я узнала, что зовут его не Иван, а Евгений Ипатов", – добавила Цатурян.

По ее словам, следователи забрали все простыни, его вещи, опросили владелицу гостевого дома и они ушли. "[28 декабря] меня опрашивали вновь. У меня сложилось впечатление, что этот человек был очень подавлен. В то, что его убили и потом отнесли на рельсы – эта версия не правдоподобна, потому что я вам могу сказать точно, что к нему в номер никто не заходил. Я все время дома и у нас есть видеокамеры, я их просматривала, никто к постояльцу не приходил. Потом у нас очень сложный замок посторонний пройти не может. Поэтому его никак не могли убить в номере. Я полагаю, что он пытался покончить жизнь самоубийством", – подчеркнула Карина Цатурян.

По ее словам, соседи видели, как Ипатов шел к железнодорожным путям. "Я слышала от соседей, что их постояльцы видели, как молодой парень отошел от наших домов метров на 50 в сторону ЖД-вокзала Адлера <…>. Это никак не могло быть убийство. Ведь был яркий осенний день. Люди бы сразу увидели и рассказали, что его тело или его самого тащат к рельсам. Нет! <…> Я считаю, что его кто-то довел до самоубийства. Он был очень расстроен", – вспомнила события трех месячной давности Карина Цатурян.

По ее словам, Ипатов мог снять свое предсмертное видео в доме на Красной. Но не в ее гостевом доме. "У меня нет таких обоев и штор, которые оказались фоном для Евгения Ипатова. Меня следователи тоже спрашивали, не мои ли обои за спиной у Ипатова. На видео слышится шум поезда, но поезда ходят недалеко от улицы Красная. Следователь при мне смотрел карту и сказал, что это так", – пояснила Карина Цатурян.

В УВД Сочи отказались от комментариев

Владелец дома на улице Красная, 89 Рафаэль Абрамян заявил, что выбросил вещи Ипатова.

"Оставьте меня все в покое. Меня допрашивали уже 4 раза. Я устал. [Вещи погибшего] выброшены. Я ничего не знаю",– сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он подтвердил, что мужчины проживали в пристройке к его дому, однако, наотрез отказался говорить зачем он выбросил чужие вещи и почему отказался вернуть вещи матери погибшего постояльца.

По словам Людмила Зянкиной, она звонила Абрамяну, но он не взял трубку. Писала, но он не ответил. "Я просила его вернуть вещи сына. Ведь мне на память о нем не осталось даже его майки, хоть что-то, чтобы напоминало сына он мог бы мне вернуть. У сына было много вещей. Он любил красиво одеваться. Покупал дорогие вещи", – сказала мать погибшего.

Она считает, что вещи сына были украдены. "Не может такого быть, чтобы сын, который хорошо зарабатывал остался голый, с пустым саквояжем и чужой курткой, без копейки денег", – подчеркнула Людмила Зянкина.

Сотрудник пресс-службы УВД Сочи отказался давать комментарии на вопросы по делу о смерти Ипатова. Также в ведомстве отказались сообщить уволены ли сотрудники, на которых поступила жалоба о пытках Ипатова.