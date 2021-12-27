Прокуратура начала проверку сведений о пытках жителя Сочи

27 декабря 2021, 08:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Прокуратура Сочи подключилась к начатой ранее полицией и Следкомом проверке предсмертного заявления местного жителя Евгения Ипатова, в котором он пожаловался на пытки силовиков.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 декабря управление МВД по Краснодарскому краю начало служебную проверку публикации о пытках сочинца Евгения Ипатова. В тот же день о начале проверки отчиталось управление СКР по региону.

24 декабря "Новая газета" сообщила, что жителя Сочи Евгения Ипатова задержали силовики, а затем отпустили, но через несколько дней он был найден мертвым на железнодорожных путях в Адлере. На видео, записанном перед смертью, Ипатов утверждал, что его пытали, требуя оговорить себя и признаться в краже 60 тысяч рублей у четы пенсионеров. Родственники Ипатова не поверили в версию полиции о его суициде и обратились за юридической помощью в "Комитет против пыток".

Прокуратура подключилась к проверке распространенной в СМИ информации о смерти жителя Сочи Евгения Ипатова, информировал 26 декабря "Обзор"* со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

"Прокуратурой города Сочи организовано проведение проверки по сообщениям о нарушении прав мужчины при задержании и допросе в отделе полиции (Центральный район) УВД по г. Сочи ГУ МВД России по Красноярскому краю. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – привел 26 декабря "Блокнот Краснодар" сообщение в пресс-службы ведомства.

Напомним, что по данным "Новой газеты", видео, где Ипатов рассказывает о пытках силовиками, принес в редакцию 45-летний Дмитрий Иванников, говорится в статье корреспондента "Новой газеты" Андрея Карева "Жизнь и смерть Жени Ипатова". Иванников рассказал, что специально добирался из Сочи в Москву на попутках, опасался, что его поймают и не позволят передать журналистам видео, которое записал перед смертью его близкий друг.

По словам Иванникова, Ипатов работал электриком. В начале сентября на телефон Евгения поступил заказ от некоего подрядчика Максима. После встречи с заказчиками – двумя пенсионерами – Евгений рассказывал Дмитрию, как Максим в квартире "содрал все обои, испортил стену, но поломку так и не нашел". Женя познакомился с хозяевами, они и объяснили: произошло замыкание, не работала какая-то часть розеток. Евгений пытался разобраться, в чем проблема, но ему, как он утверждал, постоянно мешал Максим. На этой почве у них возник конфликт, и хозяева квартиры прогнали подрядчика. "Евгений сказал хозяевам квартиры, что обрыв проводки нужно искать со специальным оборудованием и он сможет выполнить работу завтра. На следующий день он им позвонил, но никто не ответил", " приводятся слова Иванникова в материале.

22 сентября Ипатову поступил очередной заказ, и он отправился выполнять его. "Внезапно раздался звонок от Жени, он сказал, что его задержали", – рассказал Иванников.

Далее по его словам, через хозяина квартиры, которую они снимали вместе с Ипатовым, он вышел на участкового, который обещал помочь с освобождением Ипатова. Однако некоторое время полицейский назвал его дело бесперспективным и показал Иванникову сообщение на телефоне, в котором было сказано: "Не лезь сюда. Он попал. Дело на контроле у ФСБ", сказано в публикации "Новой газеты".

После задержания Ипатов находился в подавленном состоянии, в руках держал строительный нож и пытался себе поранить себя, говорил, что не может так больше жить, добавил Иванников.

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.