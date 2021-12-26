Следком подключился к проверке сведений о пытках сочинца Ипатова

26 декабря 2021, 19:16

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Следственный комитет вслед за полицией отчитался о начале проверки вызвавшего резонанс предсмертного заявления жителя Сочи Евгения Ипатова, рассказавшего о пытках после задержания.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Управление МВД по Краснодарскому краю отчиталось о начале служебной проверки публикации о пытках жителя Сочи Евгения Ипатова.

24 декабря "Новая газета" сообщила, что жителя Сочи Евгения Ипатова задержали силовики, а затем отпустили, но через несколько дней он был найден мертвым на железнодорожных путях в Адлере. На видео, записанном перед смертью, Ипатов утверждал, что его пытали, требуя оговорить себя и признаться в краже 60 тысяч рублей у четы пенсионеров. Родственники Ипатова не поверили в версию полиции о его суициде и обратились за юридической помощью в "Комитет против пыток".

Следственный комитет начал проверку информации об избиении молодого человека в здании силовой структуры в Сочи, сообщает "Интерфакс-Юг" со ссылкой на пресс-службу Управления СКР по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по Центральному району города Сочи СК России по краю организовано проведение доследственной проверки в связи с опубликованием в СМИ информации о применении физической силы сотрудниками [силовой структуры] к 25-летнему мужчине в сентябре 2021 года", - цитирует сегодня сообщение ведомства РИА "Новости".

Сотрудники ведомства установят обстоятельства произошедшего и примут процессуальное решение, уточняет агентство.

Напомним, в целом в России пытки стали "обыденным явлением" у силовиков, но в Краснодарском крае эта практика распространена больше, чем в других регионах, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.