Евгений Ипатов. Кадр видео, опубликованного "Новой газетой" https://www.youtube.com/channel/UCBXI22RrWXFmc6PK1iKutXQ

26 декабря 2021, 13:06

Полиция приступила к проверке сведений о пытках жителя Сочи

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудники полиции начали проверку предсмертного заявления жителя Сочи Евгения Ипатова о пытках после задержания, сообщили в МВД.

Как писал "Кавказский узел", 24 декабря "Новая газета" сообщила, что электрика Евгения Ипатова в Сочи задержали силовики, а затем отпустили, но через несколько дней он был найден мертвым на железнодорожных путях в Адлере. На видео, записанном перед смертью, Ипатов утверждал, что его пытали, требуя оговорить себя и признаться в краже 60 тысяч рублей у четы пенсионеров. Родственники погибшего не верят в версию полиции о суициде и обратились к правозащитникам.

Руководство краевого управления МВД назначило служебную проверку после публикации "о якобы совершенных сотрудниками полиции противоправных действиях в отношении подозреваемого в совершении кражи у пенсионеров", сообщила сегодня пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"В ходе служебной проверки будут изучены и проверены все факты, изложенные в публикации. На основании собранных материалов будет принято решение в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.

Предварительно известно, что в сентябре 2021 года в сочинское УВД поступило сообщение о краже 60 тысяч рублей из частного дома. "По факту кражи было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 (Кража). В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен гражданин, возможно, причастный к данному противоправному деянию, который был доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. С ним проведены необходимые следственные мероприятия, после чего мужчина был отпущен", - отмечается в публикации.

Об итогах проверки по состоянию на 13.05 мск ведомство не сообщило на своем сайте и в Instagram-аккаунте.

Напомним, по данным "Новой газеты", руководитель отделения "Комитета против пыток" Сергей Романов сообщил, что в местном отделе СКР на транспорте отказали в возбуждении дела о доведении Евгения Ипатова до самоубийства в связи с отсутствием события преступления.

Ранее, в апреле 2018 года, юристы "Комитета против пыток" добились возбуждения уголовного дела о превышении полномочий силовиками, которые избили жителя Краснодара Арама Гамбаряна, требуя от него дать показания. 19 февраля 2019 года стало известно, что прокуратура во второй раз сочла неправомерным решение следствия закрыть дело о похищении и пытках Гамбаряна и обязала возобновить расследование. 14 декабря стало известно, что суд в Краснодаре признал незаконным бездействие следствия по делу Гамбаряна.

7 декабря видеоблогер Юрий Дудь опубликовал документальный фильм, в котором жертвы пыток поделились своими историями, а правозащитники  - практикой расследования дел о пытках в России. На Кубани добиться обвинительных приговоров для силовиков гораздо сложнее, чем в других регионах, отметил в фильме Сергей Романов.

Примечание:

"Родные пожаловались на пытки жителя Новороссийска", "Следователь наказан за отказы расследовать избиение сочинца", "Правозащитники рассказали о проволочках в расследовании дела о пытках Гамбаряна".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

26 декабря 2021, 16:57

  • Пользователи Instagram поддержали претензии мэрии Махачкалы к "Дагэнерго"

    К протестам жителей поселка Семендер против перебоев с подачей электричества привело отсутствие реакции "Дагэнерго" на обращения, в связи с этим подготовлено заявление в правоохранительные органы, сообщил сегодня помощник мэра Махачкалы. Пользователи соцсети поддержали инициативу мэрии.

26 декабря 2021, 15:58

26 декабря 2021, 15:05

26 декабря 2021, 14:04

26 декабря 2021, 12:12

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи