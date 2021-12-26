Полиция приступила к проверке сведений о пытках жителя Сочи

26 декабря 2021, 13:06

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Сотрудники полиции начали проверку предсмертного заявления жителя Сочи Евгения Ипатова о пытках после задержания, сообщили в МВД.

Как писал "Кавказский узел", 24 декабря "Новая газета" сообщила, что электрика Евгения Ипатова в Сочи задержали силовики, а затем отпустили, но через несколько дней он был найден мертвым на железнодорожных путях в Адлере. На видео, записанном перед смертью, Ипатов утверждал, что его пытали, требуя оговорить себя и признаться в краже 60 тысяч рублей у четы пенсионеров. Родственники погибшего не верят в версию полиции о суициде и обратились к правозащитникам.

Руководство краевого управления МВД назначило служебную проверку после публикации "о якобы совершенных сотрудниками полиции противоправных действиях в отношении подозреваемого в совершении кражи у пенсионеров", сообщила сегодня пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"В ходе служебной проверки будут изучены и проверены все факты, изложенные в публикации. На основании собранных материалов будет принято решение в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.

Предварительно известно, что в сентябре 2021 года в сочинское УВД поступило сообщение о краже 60 тысяч рублей из частного дома. "По факту кражи было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 (Кража). В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен гражданин, возможно, причастный к данному противоправному деянию, который был доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. С ним проведены необходимые следственные мероприятия, после чего мужчина был отпущен", - отмечается в публикации.

Об итогах проверки по состоянию на 13.05 мск ведомство не сообщило на своем сайте и в Instagram-аккаунте.

Напомним, по данным "Новой газеты", руководитель отделения "Комитета против пыток" Сергей Романов сообщил, что в местном отделе СКР на транспорте отказали в возбуждении дела о доведении Евгения Ипатова до самоубийства в связи с отсутствием события преступления.

Ранее, в апреле 2018 года, юристы "Комитета против пыток" добились возбуждения уголовного дела о превышении полномочий силовиками, которые избили жителя Краснодара Арама Гамбаряна, требуя от него дать показания. 19 февраля 2019 года стало известно, что прокуратура во второй раз сочла неправомерным решение следствия закрыть дело о похищении и пытках Гамбаряна и обязала возобновить расследование. 14 декабря стало известно, что суд в Краснодаре признал незаконным бездействие следствия по делу Гамбаряна.

7 декабря видеоблогер Юрий Дудь опубликовал документальный фильм, в котором жертвы пыток поделились своими историями, а правозащитники - практикой расследования дел о пытках в России. На Кубани добиться обвинительных приговоров для силовиков гораздо сложнее, чем в других регионах, отметил в фильме Сергей Романов.