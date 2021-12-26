Правозащитники назвали системной практику пыток задержанных на Кубани

26 декабря 2021, 15:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ситуация с пытками задержанных на Кубани выделяется среди других регионов, эта практика стала там системной, указали правозащитники, комментируя предсмертное заявление сочинца Евгения Ипатова о пытках в силовой структуре.

Как писал "Кавказский узел", сегодня управление МВД по Краснодарскому краю отчиталось о начале служебной проверки публикации о пытках жителя Сочи Евгения Ипатова.

24 декабря "Новая газета" сообщила, что электрика Евгения Ипатова в Сочи задержали силовики, а затем отпустили, но через несколько дней он был найден мертвым на железнодорожных путях в Адлере. На видео, записанном перед смертью, Ипатов утверждал, что его пытали, требуя оговорить себя и признаться в краже 60 тысяч рублей у четы пенсионеров. Родственники Ипатова не поверили в версию полиции о его суициде и обратились за юридической помощью в "Комитет против пыток".

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина воздержалась от утверждения, что смерть Ипатова связана с записью его видео о пытках. "Очень не хочется предполагать, что гибель Ипатова связана с видеозаписью о пытках. Надеемся, следствие выявит правду", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Однако в Краснодарском крае и в целом в России пытки стали "обыденным явлением" у силовиков, указала правозащитница. "У современных силовиков пытки – это не эксцесс исполнителя, а система, на которой держится следствие. Даже если следствие закончится результативно, это не сможет изменить всю систему. Силовики не знают других способов. Нужно менять их всех, всех переучивать. Даже если нескольких сотрудников посадят, систему не изменишь", - посетовала Ганнушкина.

Краснодарский край правозащитница охарактеризовала как "заповедник нарушений прав человека". "В своё время краснодарский судья, которой позволили приехать на один наш семинар, заявила, что ничего не может сделать, когда речь идёт об исполнении закона, [сказав, что] «У нас другая система»", - отметила Светлана Ганнушкина.

Глава "Комитета против пыток" Игорь Каляпин также пока воздержался от комментариев по поводу дела о пытках Ипатова и его гибели. "Юристы КПП в настоящее время занимаются этим делом. Проверяют информацию. Но пока нет документов, и нет согласия от фигурантов этой истории, чтобы что-то рассказывать. Пока нет доказательств, но не потому, что их в деле нет, а потому, что мы их ещё не собрали", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Каляпин также высказал мнение, что в России пытки стали "почти нормой" у силовиков. "Если говорить про Краснодарский край, то по сравнению с другими регионами, где КПП приходится работать, он является одним из самых неблагополучных. На Северном Кавказе всё, наверное, ещё хуже. Но сразу после Северного Кавказа ситуация плоха в Краснодарском крае", - отметил Игорь Каляпин.

На Кубани "была и есть" проблема пыток, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат из Краснодарского края Марина Дубровина. "И в Сочи было дело, по которому я работала немного. В ЕСПЧ лежит жалоба по нему. История с пытками - не новость для Краснодарского края. К сожалению, это достаточно распространённое явление", - сказала она.

По мнению адвоката, перспектива дела о пытках Ипатова зависит от качества работы юристов и "политической воли". "Многое зависит от того, обследовали ли тело, делали ли экспертизу. Если оно не кремировано, то даже по эксгумированному телу можно сделать относительно качественную медэкспертизу о применении насилия, пыток к погибшему. Но всё же нужна и политическая воля для проведения расследования", - указала Дубровина.

7 декабря видеоблогер Юрий Дудь опубликовал документальный фильм, в котором жертвы пыток поделились своими историями, а правозащитники - практикой расследования дел о пытках в России. На Кубани добиться обвинительных приговоров для силовиков гораздо сложнее, чем в других регионах, отметил в фильме глава краснодарского отделения "Комитета против пыток" Сергей Романов.

Следователи на Кубани неохотно расследуют заявления о пытках

"Кавказский узел" неоднократно писал о жалобах жителей Кубани на пытки в силовых структурах. Так, в апреле 2018 года юристы "Комитета против пыток" добились возбуждения уголовного дела о превышении полномочий силовиками, которые избили краснодарца Арама Гамбаряна, требуя от него дать показания. До этого прокуратура дважды отменяла отказы следствия расследовать пытки Гамбаряна. 14 декабря стало известно, что суд в Краснодаре признал незаконным бездействие следствия.

В октябре 2021 года мать жителя Кубани Георгия Кавелидзе, умершего после задержания, заявила о пытках над сыном. Кавелидзе впал в кому и умер после того, как освободился из отдела полиции. Мужчина утверждал, что его избивали, заставляя признаться в убийстве, сообщил "Комитет против пыток". У Кавелидзе произошел приступ эпилепсии и он скончался в больнице, возразили в полиции.

Ранее 19-летний житель станицы Тбилисской Алексей Динисенко пожаловался на избиение после задержания. Он утверждал, что силовики избили его, требуя признания в краже. Врачи диагностировали у Динисенко черепно-мозговые травмы и ушибы.

2 марта "Комитет против пыток" презентовал в Краснодаре фильм "Крайний юг" о судьбе четверых жителей Анапы, которые после задержания в 2015 году подверглись пыткам и стали фигурантами уголовного дела о разбое. Родственники задержанных заявили, что те под пытками сознались в преступлении, которого не совершали. Дело о пытках было возбуждено в ноябре 2017 года, но расследование несколько раз приостанавливалось. 18 мая 2021 года суд в Краснодаре признал законным постановление следствия о прекращении уголовного дела, а 14 июля Краснодарский краевой суд оставил в силе это решение.

В декабре 2020 года житель Краснодара Евгений Ластин пожаловался правозащитникам, что его задержали и под пытками вынудили признаться в краже бритвенного набора, который он пытался продать на сайте объявлений. С декабря 2020 года по июнь 2021 года следователи семь раз отказывались возбудить уголовное дело о пытках, рассказали в "Комитете против пыток". Прокуратура сочла необоснованными эти отказы.

* организация по решению Минюста внесена в список НКО, выполняющих функции иноагента.