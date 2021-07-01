Прокуратура поддержала правозащитников в деле о пытках краснодарца

01 июля 2021, 02:10

Сотрудники прокуратуры сочли необоснованным отказ следствия возбудить дело об избиении задержанного жителя Краснодара Евгения Ластина. Следователи семь раз отказывали Ластину в возбуждении дела, все эти постановления отменены, заявил глава "Комитета против пыток".

Прокуратура Прикубанского округа Краснодара по жалобе юристов "Комитета против пыток" отменила постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела о пытках местного жителя Евгения Ластина, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель краснодарского отделения «Комитета против пыток» Сергей Романов.

Ластин обратился за юридической помощью в "Комитет против пыток" 8 декабря 2020 года. Ластин сообщил, что выставил на сайте объявление о продаже бритвенного набора. 30 октября 2020 года он договорился о встрече с потенциальным покупателем, но был задержан у подъезда своего дома, говорится в сообщении на сайте комитета. Ласин утверждает, что при задержании его избили и доставили в отдел полиции, где он провел ночь, а затем отпустили, составив протокол о неповиновении требованию сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ), а на следующий день суд назначил ему штраф. После суда, по словам Ластина, силовики отправились вместе с ним домой, провели там осмотр, а затем вновь отвезли в отдел полиции, где он под диктовку написал «явку с повинной» в совершении краж бритвенных наборов в магазине. После этого Ластина отпустили. 9 ноября в отношении Ластина было возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (часть 1 статьи 158 УК РФ), указано 22 апреля в сообщении комитета.

Комитет занимается этим делом с декабря 2020 года, и за это время успел получить семь отказов в возбуждении уголовного дела, сказал правозащитник. «Пять отказов было в Западном округе и еще два — в Прикубанском (следователь выделил часть материалов в отдельное дело, поскольку арестовали Ластина в Прикубанском районе Краснодара, а УВД, куда его привезли, было в Западном районе). Сейчас все семь отказов отменены, идет дополнительная проверка прокуратуры» - пояснил Романов.

"Заключение службы собственной безопасности ГУ МВД подтвердило и злоупотребление полномочиями и их превышение, но следователь не видит тут преступления", - привел сообщение Романова "Кавказ.Реалии"*. Следователь, рассматривающий заявление Ластина, опросил только силовиков, но не самого пострадавшего, отметил глава комитета. Полицейские за семь месяцев неоднократно меняли показания, их слова противоречат представленной видеозаписи задержания, отметил он.

Евгений Ластин рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что подозрения о краже бритвенных приборов могли возникнуть у полицейских из-за того, что он размещал объявления о продаже этих приборов. «Мне позвонил покупатель, мы договорились встретится у подъезда моего дома. Но как только я вышел, мня схватили», - отметил он.

Ластин рассказал, что после того, как его выпустили, он зафиксировал следы побоев. «Я прошел медосмотр, там эти синяки зафиксировали. Других повреждений не было, так что после того, как они сошли, никаких следов не осталось, и никаких последствий избиения сейчас нет» - подчеркнул он.

По словам Ластина, дело о краже находится в суде. «Суд разбирается и, надеюсь, что разберется», - сказал он.

Ластин рассказал, что сначала сам пытался добиться возбуждения дела о пытках, и лишь через месяц, после постоянных отказов, узнав о деятельности "Комитета против пыток", обратился туда. «И сейчас продолжают отказывать - проводят бесконечные проверки, но не возбуждают дело» - заметил он.

Если человек заявляет, что явка с повинной была получена от него с помощью пыток, то проводится расследование, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" не участвующий в этом процессе адвокат Евгений Черноусов. «Нужно провести расследование в отношении тех лиц, на которых этот человек указал [...] Если выяснится, что пытки были, то в отношении пытавших возбуждается уголовное дело, а явка с повинной аннулируется и исключается из числа доказательств», - подчеркнул он.

"Кавказский узел" также писал, что жители Краснодара Евгений Байгузин и Надежда Пупкова обратились за помощью к правозащитникам после того, как суд не нашел нарушений в действиях силовика, приковавшего их на два часа к столбу.

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