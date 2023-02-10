10 февраля 2023, 07:14

Силовик арестован на Кубани по делу о смерти задержанного

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Офицер полиции в Краснодаре стал подозреваемым по делу о смерти Ильи Афросина, который пожаловался на пытки после задержания, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", в Краснодарском крае и в целом в России пытки стали "обыденным явлением" у силовиков, при этом Кубань является одним из самых неблагополучных регионов в этом отношении, рассказали в 2021 году "Кавказскому узлу" правозащитники.

В Краснодаре арестован офицер, сотрудник управления МВД по наркоконтролю, подозреваемый в причастности к смерти местного жителя Ильи Афросина, сообщил руководитель краснодарского филиала "Команды против пыток" Сергей Романов. "В Следственном комитете нам подтвердили эту информацию. Сейчас мы направили запрос в суд для получения постановления о выборе меры пресечения. Другие подробности нам пока неизвестны", - сказал правозащитник.

По его словам, проверку по факту смерти Афросина проводил первый отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР, сообщило 9 февраля "Кавказ.Реалии"*.

О смерти Ильи Афросина правозащитникам стало известно в сентябре 2021 года после обращения жителя Краснодара Юрия Афросина. Мужчина рассказал, что его сын, 1989 года рождения, дважды был задержан силовиками. 29 июня 2021 года, после первого задержания, Илья Афросин прислал сестре видео со следами травм, а после второго задержания, 1 июля, перестал выходить на связь с родственниками, говорится в публикации на сайте "Команды против пыток" (КПП).

Илью Афросина нашли на ступеньках одного из магазинов, он умер в машине скорой помощи. Однако его родители узнали об этом только 26 июля, когда Юрию Афросину позвонили из Следственного комитета. Согласно медицинскому свидетельству о смерти, причиной смерти Ильи Афросина была названа "травма селезенки без открытой раны".

Отец умершего передал юристам КПП две видеозаписи. На одной из них Илья показывает следы травм на виске и плече и сообщает о "неправомерных действиях" силовиков, пояснив, что ему не дали протокола, только реквизиты об уплате штрафа в 1000 рублей.

На другом видео Илья Афросин говорит о том, что "методы варварские, недопустимые". "Не дай бог, дети по 18-19-20 лет попадут в такие ситуации; из административного правонарушения можно сделать уже уголовное – всё подпишут", - сказал, в частности, автор видео, которым проиллюстрирована публикация.

"Эти видео – последние сообщения, которые Илья отправил своим родственникам, дальше связь с ним пропала", - говорится в сообщении на сайте КПП.

Управление МВД по Кубани в сентябре 2021 года прокомментировало информацию о смерти Афросина. По данным ведомства, 29 июня сотрудники патрульно-постовой службы задержали и доставили в территориальный ОВД ранее судимого 32-летнего мужчину, подозреваемого в мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП РФ). 1 июля его перевели в отдел полиции по подозрению в краже.

В полиции мужчина в присутствии адвоката дал признательные показания, после чего был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. "Каких-либо жалоб и заявлений на якобы неправомерные действия правоохранителей от мужчины и его адвоката не поступало", - процитировал 16 сентября 2021 года сообщение управления "Коммерсант".

Управление СКР по Краснодарскому краю, по состоянию на 07.08 мск 10 февраля, не сообщило на своем сайте о задержании и аресте силовика.

Напомним, на Кубани заявления о пытках нередко озвучивают задержанные по делу о краже. Так, 28 декабря 2021 года прокуратура Кубани сообщила о начале расследования уголовного дела о превышении силовиками в связи с предсмертным заявлением о пытках сочинца Евгения Ипатова, который был найден мертвым на железнодорожных путях. На видео Ипатов утверждал, что его пытали, требуя оговорить себя и признаться в краже 60 тысяч рублей у четы пенсионеров.

Мать погибшего сообщила, что близкие считают неправдоподобной версию полиции о его суициде. Осмотр тела сочинца не позволил судмедэкспертам счесть его смерть ни суицидом, ни убийством.

В декабре 2020 года житель Краснодара Евгений Ластин пожаловался правозащитникам, что его задержали и под пытками вынудили признаться в краже бритвенного набора, который он пытался продать на сайте объявлений. С декабря 2020 года по июнь 2021 года следователи семь раз отказывались возбудить уголовное дело о пытках, сообщили правозащитники. Прокуратура сочла необоснованными эти отказы.

Одним из известных случаев стало дело строителя сочинских олимпийских объектов Мардироса Демерчяна. Он был обвинен в краже кабеля и подвергся жестоким пыткам. Однако следствие отказалось возбуждать дело о пытках, более того самому Демерчяну было предъявлено обвинение в ложном доносе. Суд признал его виновным, но приговор был отменен, а дело направили на повторное рассмотрение. В мае 2018 года суд в Адлере закрыл дело Демерчяна о краже кабеля и ложном доносе на полицейских, но не реабилитировал обвиняемого.

По словам родственников Мардироса, после того как семья фактически потеряла кормильца, денег не хватает даже на еду, говорится в материале "Кавказского узла" "Жизнь после пыток. Как живет Мардирос Демерчян после издевательств правоохранителей".

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Примечание:

"Апелляционный суд согласился закрыть дело о пытках жителей Анапы", "Пожаловавшаяся на пытки жительница Краснодара осуждена за укус полицейского", "Следствие в одиннадцатый раз отказалось заводить дело о пытках Скиданова".

Автор: "Кавказский узел"

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