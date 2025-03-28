Владелец заправки в Новом Хушете оставлен под домашним арестом

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Суд в Махачкале продлил на два месяца срок домашнего ареста Марата Джанхуватова, задержанного по делу о гибели людей при взрыве на АЗС.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года Марат Джанхуватов был переведен из-под стражи под домашний арест. 27 февраля суд продлил на месяц срок меры пресечения.

Срок домашнего ареста Марата Джанхуватова продлен на два месяца, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева.

"Советский районный суд Махачкалы продлил домашний арест Джанхуватова до 27 мая", - привело 27 марта ее слова РИА "Новости".

Напомним, 27 сентября 2024 года произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе около поселка Новый Хушет близ окраины Махачкалы. Погибли 13 человек, 11 пострадали. Дело расследуется по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц), в качестве подозреваемого был задержан владелец АЗС Марат Джанхуватов.

Взрыв на АЗС в Новом Хушете стал по меньшей мере 15-м за 10 лет инцидентом со взрывами и пожарами на автозаправках в Дагестане. В них погибло не менее 54 человек, подсчитал "Кавказский узел".

После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но это так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

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