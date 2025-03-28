×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:06, 28 марта 2025

Владелец заправки в Новом Хушете оставлен под домашним арестом

Взрыв на автозаправке в Новом Хушете. 27 сентября 2024 г. Скриншот видео "Лента новостей Дагестана" https://dagestan-news.net/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Махачкале продлил на два месяца срок домашнего ареста Марата Джанхуватова, задержанного по делу о гибели людей при взрыве на АЗС.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года Марат Джанхуватов был переведен из-под стражи под домашний арест. 27 февраля суд продлил на месяц срок меры пресечения.

Срок домашнего ареста Марата Джанхуватова продлен на два месяца, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева.

"Советский районный суд Махачкалы продлил домашний арест Джанхуватова до 27 мая", - привело 27 марта ее слова РИА "Новости".

Напомним, 27 сентября 2024 года произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе около поселка Новый Хушет близ окраины Махачкалы. Погибли 13 человек, 11 пострадали. Дело расследуется по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц), в качестве подозреваемого был задержан владелец АЗС Марат Джанхуватов.

Взрыв на АЗС в Новом Хушете стал по меньшей мере 15-м за 10 лет инцидентом со взрывами и пожарами на автозаправках в Дагестане. В них погибло не менее 54 человек, подсчитал "Кавказский узел".

После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но это так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Российские военнослужащие. Фото: Минобороны России https://contract.mil.ru
05:57, 3 июля 2025
Свыше 6950 военных с юга России признаны убитыми на Украине
Греет ноги у Вечного огня. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
05:56, 1 июля 2025
Два жителя Дагестана осуждены за осквернение Вечного огня в ставропольской станице
Фермер с черешней. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
04:37, 1 июля 2025
Фермеры опровергли заявление властей Дагестана о влиянии заморозков на стоимость черешни
Телефон, карта и наручники. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:15, 1 июля 2025
За неделю с 23 по 29 июня жертв в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе не зафиксировано
Адам Кадыров. Фото: "Грозный-информ" https://www.grozny-inform.ru
20:34, 30 июня 2025
Обнародован список высокопоставленных гостей на свадьбе Адама Кадырова
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Все блоги
Справочник
Сыновья Кадырова. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о свадьбах сыновей Кадырова

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Блогеры
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
02 июля 2025, 17:27
Туристы из России пожаловались на насилие в Азербайджане

Школьный класс. Фото: tehsil.gov.az / Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
02 июля 2025, 15:15
Минобразования Азербайджана отреагировало на информацию о закрытии русских школ

Акиф Сафаров. Фото: https://minval.az/news/124472959
02 июля 2025, 10:36
Обжалован арест Акифа Сафарова в Екатеринбурге

БПЛА в небе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
02 июля 2025, 08:48
Военные рапортовали о двух сбитых дронах в Ростовской области

Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Показать больше